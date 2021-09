Neue Demo-Aufrufe – Am Donnerstag droht das nächste Demo-Chaos Die Stadt Bern bleibt auch in den nächsten Wochen das Ziel von Massnahmengegnern. Die städtische Politik sieht keinen Handlungsbedarf. Sophie Reinhardt

Letzte Woche musste die Polizei am späten Abend mit Gummischrot und Wasserwerfer gegen die Demonstranten vorgehen. Foto: Raphael Moser

Die Stadt Bern muss sich auch in den nächsten Wochen auf unbewilligte Demonstrationen gefasst machen. Im Netz werden erneut Aufrufe zu Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen verbreitet. Auf Flyern und in Chatgruppen wird dazu aufgerufen, die folgenden drei Donnerstage nach Bern zu kommen. Wer hinter diesem Aufruf steht, ist unbekannt.

Vergangene Woche kam es an einer Corona-Demonstration in Bern zu Ausschreitungen. Was kommt nun diesen Donnerstag auf die Stadt zu? Müssen sich Bernerinnen und Berner wieder auf Tränengas und ÖV-Unterbruch gefasst machen? Die Behörden wollen sich vorerst nicht zum Thema äussern. Auch ist nicht klar, inwiefern sich friedliche Massnahmengegner von der aggressiven Stimmung am letzten Donnerstag abschrecken liessen.