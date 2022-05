Bund-Essay-Preis – Am Dienstag fällt die Entscheidung Bekommen Sie kalte Füsse in der heissen Phase der Klimakrise? Zu diesem Thema haben sich 128 Autorinnen und Autoren beworben. Das Publikum bestimmt, wer gewinnt.

«Wir sind eine Generation voller Kassandras, denen niemand Gehör schenkt. Wir leben in einer verqueren Welt, in der die Jugend die Erwachsenen anfleht, vernünftig zu sein. Greta Thunberg fragt zu Recht, wie sie das wagen können.» Diese Passage findet sich in einem der 128 Essays, die bis Ende 2021 eingereicht wurden. Im vergangenen Herbst hatte der 16. «Bund»-Essay-Wettbewerb die Frage gestellt: Bekommen Sie kalte Füsse in der heissen Phase der Klimakrise?

128 Autorinnen und Autoren folgten dem Aufruf. Die drei von der Jury gewählten Finalistinnen tragen ihre Texte am Dienstagabend an der Preisverleihung in der Berner Dampfzentrale vor. Das Publikum entscheidet live über die Platzierungen. Weiter gibt es drei Slam-Performances von Autorinnen und Autoren, die zum gleichen Thema die Kurzform wählten. Hier traf eine Fridays-for- Future-Jury die Vorauswahl, und die Bund-Online-Leserschaft entschied über die drei Finalistinnen und Finalisten.

Moderiert wird die diesjährige Essay-Preisverleihung vom Basler Slam-Poeten und Rapper Laurin Buser.

lex

