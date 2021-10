Bee-Flat wird 20 – Am Anfang war die Wut Fast hundert Konzerte veranstaltet Bee-Flat jährlich in der Progr-Turnhalle. Zum 20. Geburtstag hat eine neue Leitung mit vielen Visionen die Arbeit aufgenommen. Die Geschichte einer Institution, die im Unfrieden geboren wurde. Ane Hebeisen

Sie werden Bee-Flat in die Zukunft führen: Lea Heimann (Mitte), Lula Pergoletti (r.) und Matthias Gähwiler. Foto: zvg

Vom ersten Konzert, das unter der Veranstalter-Flagge von Bee-Flat stattgefunden hat, ist nicht viel überliefert. Es fand am Abend des 7. Januar 2001 im Sous le Pont der Reitschule statt, war sehr kurzfristig anberaumt und widmete sich dem Free Jazz. Und es war ein Konzert, das als Akt des Unfriedens zu verstehen war.

Der Bee-Flat-Gründer Jakob «J-Key» Flükiger war zuvor Veranstalter im Verein BeJazz, der damals noch die Dampfzentrale bespielte und heute in den Vidmarhallen heimisch ist. Flükiger hatte BeJazz im Streit und im Zorn verlassen. Bee-Flat war eine Art Kampfansage an den früheren Arbeitgeber – und die Konzerte in der Reitschule wurden schnell zum Publikumsmagneten. Bee-Flat etablierte Konzertreihen wie «World Women Voices», oder «The Future Sounds of Jazz» – und das Sous le Pont platzte regelmässig aus allen Nähten. Zu entdecken waren Leute wie Don Li, Erik Truffaz, Nik Bärtsch oder Big Zis, bis sich Jakob Flükiger – ein Reitschule-Aktivist der ersten Stunde – 2003 auch mit der Reitschule überwarf und als Jazzexperte zu Pro Helvetia abwanderte.



Zur überraschenden Wiedergeburt kam es 2005, als sich Bee-Flat unter der Leitung des einstigen Bee-Flat-WC-Putzers, Türstehers und Bandbetreuers Christian Krebs in der neu eröffneten Progr-Turnhalle zurückmeldete und sich dort mittwochs und sonntags als Gastveranstalter hervortat. Unter Krebs wurde Bee-Flat zu einem der begehrtesten Veranstalter Europas im erweiterten Jazz-, Elektro- und World-Segment. Sophie Hunger gab ihr erstes Berner Konzert bei Bee-Flat, Fink ebenso, aber auch Little Dragon, Erik Truffaz, Mayra Andrade, Selah Sue und viele andere mehr. Man tauschte sich mit internationalen Festivals aus und bot ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm, jederzeit en vogue und doch immer wieder herausfordernd. Arnaud Di Clemente, der Nachfolger von Krebs, verstand es, das Niveau über die letzten fünf Jahre zu halten.