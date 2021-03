Vor der Entscheidung in Moutier – Am Abstimmungssonntag sind Kundgebungen verboten In Moutier sind am kommenden Sonntag keine spontanen Zusammenkünfte erlaubt. Die Polizei wird mit einem grösseren Aufgebot präsent sein.

In Moutier sind spontane Zusammenkünfte am Sonntag verboten. Foto: Christian Pfander

Im Zusammenhang mit dem Ausgang der Abstimmung über einen Kantonswechsel zum Jura sind am kommenden Abstimmungssonntag in Moutier keine Kundgebungen erlaubt. Die Stadtbehörden von Moutier zeigen zwar Verständnis, dass die Abstimmungssieger feiern möchten, dennoch empfiehlt der Gemeinderat, wegen der Coronapandemie auf Zusammenkünfte zu verzichten.

Faktisch wird die Stadt am Sonntag zweigeteilt: das autonomistische Komitee «Moutier Ville Jurassienne» wartet im Hotel Bahnhof auf die Resultate, das probernische Komitee «MoutierPlus» im Forum de l’Arc. Es gilt überall Maskenpflicht. Die Behörden erwarten von beiden Lagern, dass sie diese Teilung respektieren und die Demarkationslinie nicht übertreten, wie aus der Mitteilung des Gemeinderats vom Donnerstag hervorgeht.

Die Abstimmungssieger dürfen nach der Bekanntgabe der Resultate in die Altstadt – aber nur in Gruppen von höchstens 15 Personen. Die Resultate werden gegen 17 Uhr erwartet. Der Gemeinderat empfiehlt aber, im privaten Kreis in kleinen Gruppen zu feiern und die Corona-Schutzmassnahmen einzuhalten.

SDA