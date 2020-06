Ein Tag im Lockdown – «Am 21. Januar verkaufte ich meine Aktien» Jeder Mensch hat seine Lockdown-Geschichte. Wir haben einige davon gesammelt. Ein Tag im Leben von Epidemiologe Christian Althaus. Christof Gertsch (Das Magazini)

Gehört zu den meistzitierten Schweizer Experten zum neuen Coronavirus: Christian Althaus von der Universität Bern. PD

Am 14. Januar hielt ich an der Universität Bern eine Vorlesung, in der es um das Epidemiengesetz ging. Ich erklärte die Unterschiede zwischen normaler, besonderer und ausserordentlicher Lage, und natürlich erwähnte ich, dass es da im Moment diesen Ausbruch in China gebe.