Berner Schulen – Alternativen zu «Mille feuilles» sollen erlaubt sein Der Grosse Rat weicht das Lehrmittelobligatorium ein wenig auf. Er reagiert damit auf die Kritik am aktuellen Französischlehrmittel.

Der bernische Grosse Rat will mehr Vielfalt bei den Lehrmitteln. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Berns Grosser Rat will den Schulen mehr Spielraum geben bei der Auswahl von Lehrmitteln. Mit Blick auf umstrittene Französischlehrmittel hat er bei der Beratung des revidierten Volksschulgesetzes eine kleine Lockerung des Lehrmittelobligatoriums beschlossen.

Laut einem am Mittwoch vom Rat genehmigten Antrag beschränkt sich die Kompetenz der kantonalen Bildungsdirektion künftig bei Lehrmitteln, welche den Anforderungen entsprechen, auf eine Auflistung der möglichen Lehrbücher. Dies, wenn es in einem bestimmten Fach mehrere gute Lehrmittel gibt.

Ist das der Fall, können Schulen im deutschsprachigen Kantonsteil unter diesen Lehrmitteln auswählen. Bisher steht im Gesetz, dass die Bildungs- und Kulturdirektion Lehrmittel zur Verwendung obligatorisch erklären kann, wenn die Ideen und Ziele des Lehrplans oder die Koordination es erfordern.

Alternative zu «Mille feuilles»

Der vom Grossen Rat genehmigte Antrag kam von einer Mehrheit der grossrätlichen Bildungskommission (BiK). Grossrat Samuel Krähenbühl vertrat ihn vor dem Grossen Rat und sagte, angesichts von Französischlehrmitteln wie «Mille feuilles» und «Clin d’oeil» brauche es Alternativen. Diese beiden Lehrmittel sind in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden.

Die BiK-Mehrheit wolle keine totale Öffnung, sagte der Unterlangenegger SVP-Grossrat weiter. Die Kommissionsmehrheit rüttle nicht am Prinzip, dass die Bildungsdirektion Lehrmittel ausschliessen könne, wenn diese anerkannte didaktische oder pädagogische Prinzipien nicht beachteten, nicht mit den Ideen und Zielen des Lehrplans übereinstimmten oder die interkantonale Koordination erheblich erschwerten. Insofern sei der Antrag moderat.

Die Gegner verwiesen darauf, dass der Kanton Bern bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, welche Alternativen zu den genannten Lehrmitteln prüft. Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) sagte auch, es gebe bereits Pilotklassen.

Wenn es viele verschiedene Lehrmittel gebe, wechsle das Lehrmittel vielleicht von der einen Gemeinde zur anderen, argumentierten die Gegner weiter. Das erschwere Schülern das Leben, wenn ihre Familien umzögen. Und schon jetzt könnten Lehrpersonen den Unterricht mit eigenen Materialien ergänzen. Mit 84 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für den Antrag der BiK-Mehrheit aus.

Eltern-Beitrag ins Gesetz aufgenommen

Der Rat nahm am Mittwoch auch einen Antrag der SVP an, der bestimmt, dass in Tagesschulen Eltern ab 120'000 Franken Nettoeinkommen einen kostendeckenden Beitrag zahlen müssen. Bisher steht im Gesetz, dass sich die Gebühren nach dem Aufwand bemessen und die Einkommens- und die Vermögenssituation sowie die Familiengrösse berücksichtigen.

Ebenfalls neu ins Gesetz geschrieben wird eine Bestimmung, dass leistungsstarke Schüler «bedarfsgerecht gefördert» werden müssen, wenn behinderte Schüler oder solche mit Problemen sprachlicher oder kultureller Art Regelklassen besuchen.

Nach langer Diskussion abgelehnt wurde ein Antrag, Sport- und Musiktalenten Bildungsgutscheine zur freien Schulwahl abzugeben. Ebenfalls Nein sagte der Rat zur Forderung, dass Schulkommissionen neu Kindergärten Ausnahmen von den Blockzeiten gewähren können.

Der Rat befolgte den Aufruf seines Büros vom Dienstag, sämtlichen Rückweisungsanträgen zuzustimmen. Das Büro hatte diesen Aufruf erlassen, nachdem bekannt geworden war, dass neun Mitglieder der SP/Juso/PSA-Fraktion und ein Mitglied der Grünen coronabedingt fehlen.

Deshalb werden verschiedene Themen erst anlässlich der zweiten Lesung behandelt. Dazu gehört, ob der Grosse Rat Kompetenzen erhalten soll beim Erlass von Lehrplänen. Das ist heute dem Regierungsrat vorbehalten. Ebenfalls erst später wird entschieden, ob sich der Kanton weiterhin an Lehrmittelverlagen beteiligen kann.

Sonderschulbildung unter einem Dach

Kernanliegen der Revision des Volksschulgesetzes (VSG) ist, dass die Sonderschulbildung neu von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion zur Bildungs- und Kulturdirektion wechseln soll. Somit wird letztere künftig sowohl für die Regel- als auch für die Sonderschule zuständig sein.

Diesem Kernanliegen stimmte der Grosse Rat in der Eintretensdebatte vom Dienstagabend zu. Das sei sinnvoll, hiess es allgemein. Nach fast eintägiger Debatte verabschiedete schliesslich der Rat das VSG in erster Lesung mit 101 Ja zu 3 Nein bei 29 Enthaltungen.

SDA