Alternative Milchproduktion – Käse von Kühen mit glücklichen Kälbern Zuerst saugt das Kalb. Was an Milch übrig bleibt, nutzt der Mensch für seine Ernährung. Jetzt ist eine Käserei gefunden, die diese Milch zu Käse verarbeitet. Susanne Graf

In den ersten Monaten darf sich zuerst das Kalb bedienen, bevor der Mensch die Kuh milkt. Foto: Beat Mathys

Wenn in der Schweiz ein Kalb zur Welt kommt, stehen ihm in der Regel zwei Lebensarten bevor. Wurde es in einen Mutterkuhbetrieb geboren, kann es bei der Mutter Milch saugen, so viel und solange es will. Sobald es keine Lust mehr dazu hat, versiegt der weisse Saft, und das Euter füllt sich erst wieder, wenn das nächste Kalb da ist. Aufgabe der Mutterkuh ist es, Fleisch zu produzieren.