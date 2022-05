«Emmentaler Alpkultur bewahrt» – Alter Käsespeicher erhält bernischen Denkmalpflegepreis Ein Emmentaler Ehepaar hat einen alten Käsespeicher in Eggiwil restauriert. Dafür erhält es den Denkmalpflegepreis des Kantons Bern.

Der restaurierte Käsespeicher in Eggiwil mit neuem Schindeldach gilt als ein Glanzstück lokaler Handwerkskunst. Foto: zvg/Dominique Plüss

Ein alter Käsespeicher in Eggiwil wird dieses Jahr mit dem Denkmalpflegepreis des Kantons Bern ausgezeichnet. Das teilte die bernische Bildungs- und Kulturdirektion am Montag mit.

Der Speicher ist der letzte Zeuge der ehemaligen Alpsiedlung auf der Oberen Knubelhütte. Früher standen hier auch noch eine Sennhütte und ein Stall. Die Eigentümer Klaus und Barbara Salzmann hätten mit der Restaurierung des Speichers ein Stück Emmentaler Alpkultur bewahrt, heisst es im Communiqué. Glanzstück der Erneuerung sei das Schindeldach mit Holz aus dem eigenen Wald.

Das Dach ist wie ursprünglich wieder mit Holzschindeln gedeckt. Foto: zvg/Dominique Plüss

Im Speicherraum wurden ursprünglich Käselaibe gelagert und gepflegt. In die Wände eingeritzte und eingebrannte Initialen geben einen Eindruck davon, wie viele Menschen hier gearbeitet und in der Dachkammer auch übernachtet haben. Während mehr als 100 Jahren diente der Speicher danach als Abstellkammer. Heute liegt der Reiz des Gebäudes laut Denkmalpflege in seiner Einfachheit und darin, dass er die Geschichte des Ortes lesbar macht.

Gut erhalten: So sieht es im Speicherraum aus. Foto: zvg/Dominique Plüss

Mit dem Spezialpreis 2022 würdigt die Fachkommission für Denkmalpflege die Restaurierung der Kirche Saint-Nicolas de Flüe in Corgémont. Die Römisch-katholische Kirchgemeinde des Vallon de Saint-Imier habe eine respektvolle Haltung gegenüber der Architektin Jeanne Bueche an den Tag gelegt.

Blick in den Innenraum der Kirche Saint Nicolas de Flüe in Corgémont. Foto: zvg

Die Kirche entstand 1959. Sie gilt als qualitätsvolles Beispiel für die religiöse Architektur der 1950er-Jahre.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.