Nach Aus auf der Schützenmatte – Altenbergbewohner befürchten Bünzli-Ruf Lärmklagen aus dem Altenbergquartier haben die Zwischennutzung auf der Schützenmatte gestoppt. Nun solidarisiert sich aber ein Teil der Quartierbewohner mit dem Belebungsprojekt. Sophie Reinhardt

Mit ihren Einsprachen brachten Bewohner des Altenbergs die Belebung der Schützenmatte zum Aufgeben. Stefan Anderegg (Archiv)

Was am besten ist für die Schlafqualität im Quartier, darüber gehen die Meinungen offenbar auseinander. Das zeigt sich wenige Tage nachdem die Stadt bekannt gegeben hat, dass das Projekt für die Belebung der Schützenmatte vorerst gescheitert ist – wegen Lärmeinsprachen aus dem Altenbergquartier. Nun befürchtet Hans-Jürg Klopfstein, der Präsident des Altenberg-Rabbental-Leistes, just wegen dieser Einsprachen mehr nächtlichen Lärm: «Die kulturelle Belebung der Schützenmatte hat die Situation nach meinen Beobachtungen und Informationen entschärft, die Lärmbelastung ist dadurch zurückgegangen.» Die nächtliche Ruhestörung durch illegale Partys werde nach der «Vertreibung des Vereins Platzkultur» wohl leider wieder grösser, teilen Klopfstein und der Leistvorstand in einer Stellungnahme mit.