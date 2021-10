Schneisen im Könizbergwald – Alt-Gemeinderätin reicht Petition gegen das Abholzen ein Die Schneisen im Könizbergwald erregen immer wieder die Gemüter von Spaziergängern. Naomi Jones

Die ehemalige Könizer Gemeinderätin Katrin Sedlmayer (SP) engagiert sich gegen die Holzschläge der Burgergemeinde Bern. Foto: Adrian Moser

Die ehemalige Könizer Gemeinderätin Katrin Sedlmayer (SP) kämpft gegen die grossflächigen Holzschläge im Könizbergwald. Dazu hat sie bei der Waldbesitzerin, der Berner Burgergemeinde, am Montag eine Petition mit 429 Unterschriften eingereicht. Die Unterzeichnenden fordern den Stopp von «Kahlschlägen» in ihrem Naherholungsgebiet und argumentieren mit dem Ökosystem. Leider werde die Burgergemeinde die Petition erst in sechs Monaten beantworten, schreibt die Politikerin an ihre Unterstützer und Unterstützerinnen.

Die Burgergemeinde begründete den Holzschlag im Frühling folgendermassen: Stürme und Hitzesommer in den letzten Jahren hätten die Bäume derart geschwächt, dass viele umgefallen und vom Borkenkäfer befallen worden seien. Um das Borkenkäferrisiko zu verringern, müssten diese Flächen abgeholzt und neu strukturiert werden. Die entstandenen Schneisen und Flächen seien nicht mit dem verbotenen Kahlschlag gleichzusetzen.