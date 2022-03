Ski-Weltmacht Wengen – Als Wengen eine Olympia-Grossmacht war Heute Abend empfängt Wengen Olympiasieger Ryan Regez. Das Dorf war in den 1940er-Jahren eine veritable Ski-Weltmacht. Allen voran fuhr Hedy Schlunegger. Marco Zysset

Hedy Schlunegger gewinnt am 2. Februar 1948 bei den Olympischen Winterspielen in St. Moritz den Abfahrtslauf der Damen. Foto: Keystone

In der Hocke saust sie dem Ziel entgegen, den Blick fokussiert voraus. So ist Hedy Schlunegger auf einem historischen Foto zu sehen. So bestritt die Wengerin 1948 die Olympiaabfahrt in St. Moritz. Mit geschlossenem Fahrstil, im Wollpullover, ohne Brille, ohne Helm. Und stürzte!