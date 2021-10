Französische Musikerin macht Karriere in den USA – Als Solo-Altistin auf dem Weg zur Stardirigentin Die gebürtige Französin Nathalie Stutzmann übernimmt die Leitung des Atlanta Symphony Orchestra – als erst zweite Frau in den USA, die ein grosses Orchester leitet. Helmut Mauró

Die französische Dirigentin und Altistin Nathalie Stutzmann hat schon über 70 Alben aufgenommen. Foto: Tom Wallace/imago images

Derzeit sind einige Frauen dabei, die Pulte renommierter Orchester zu stürmen. Die französische Dirigentin und Altistin Nathalie Stutzmann, 1965 in Suresnes geboren, gehört dazu. Sie übernimmt von der Saison 2022/23 an als Chefdirigentin das Atlanta Symphony Orchestra und ist damit nach Marin Alsop vom Baltimore Symphony erst die zweite Frau, die ein US-Orchester leitet. Das Atlanta Symphony gehört zwar nicht zur ersten Liga der US-Orchester, konnte sich aber seit seiner Gründung 1945 stabil behaupten und hat gute Chancen, sich qualitativ weiter nach oben zu spielen. Was mit Nathalie Stutzmann durchaus gelingen könnte.