Autor von «Nachtzug nach Lissabon» ist tot – Als Pascal Mercier feierte Peter Bieri einen Welterfolg Mit seinem «Nachtzug nach Lissabon» wurde der Berner zum Autor für die Ewigkeit. Er starb 79-jährig in Berlin. Bern hatte er schon mit 19 verlassen. Michael Feller

Peter Bieri, Autor, vor dem Kino Bubenberg an der Premiere zu «Nachtzug nach Lissabon». Foto: Beat Mathys

Der Schweizer Schriftsteller Peter Bieri, der unter seinem Alias Pascal Mercier bekannt wurde, ist tot. Das teilte der Hanser-Verlag am Dienstag mit. Der 79-Jährige ist für seinen Roman «Nachtzug nach Lissabon» bekannt, der 2004 erschien. Er starb nach Angaben einer Sprecherin am 27. Juni in Berlin, wo er zuletzt wohnte.

«Wir verlieren einen grossen Denker und Romancier», teilte Verleger Jo Lendle mit. «Peter Bieri hat in eigenem Namen und unter seinem Nom de plume ein Leben lang gezeigt, wie sich Gedanken und Geschichten gegenseitig beflügeln: Der Philosoph hat vom Erzähler gelernt – und umgekehrt bringen seine Romane die grossen Menschheitsfragen zum Leben. Seine Bücher bleiben. Wir sind ihm dankbar dafür.»

Zwei Welten

Das Pendeln zwischen Romanautor Pascal Mercier und Wissenschaftler Peter Bieri prägte das Berufsleben des Verstorbenen. «Als Romanautor kann ich über die grossen Themen wie Tod, Einsamkeit, Freundschaft, Liebe oder Religion sprechen. Das ist möglich, weil der literarische Text eine Bühne baut, auf der es angemessen erscheint, wenn die grossen Worte fallen», sagte er 2004 in einem Interview in der «Berner Zeitung».

Bereits in seinen ersten Romanen «Perlmanns Schweigen» (1995) und «Der Klavierstimmer» (1998) liess Mercier sein grosses erzählerisches Talent erkennen. 1998 outete Bieri sein Pseudonym, was ihm in wissenschaftlichen Kreisen auch Kritik einbrachte. «Oft in Form des sprechenden Schweigens», wie Bieri später erzählte. «Der Roman bedeutete ja: Die akademische Philosophie genügt mir nicht. Und das gibt den anderen zu denken.»

Keine weiteren Bestseller

Der Megaerfolg von «Nachtzug nach Lissabon» schien den Autor aber eher zu hemmen, als zu weiteren Belletristik-Höhenflügen zu beflügeln. Nach der Novelle «Lea» 2007 erschien der nächste – und letzte – Roman «Das Gewicht der Worte» erst 2020. Weitere wissenschaftliche Publikationen veröffentlichte Peter Bieri als Philosoph.

Die Themen Enge und Aufbruch prägten die Pascal-Mercier-Romane. Selbst verliess Bieri, der in einer kleinbürgerlichen Familie in der Nähe von Bern aufgewachsen war, die Schweiz bereits mit 19 Jahren. Auf die Frage, ob ihn die «Schweizer Enge» ins Ausland vertrieben habe, antwortete er: «Auch. Aber auch die Enge der Familie, in der viel zu einfache und erstarrte Vorstellungen davon herrschten, was einer aus seinem Leben machen kann.» Ausserdem sei er vor dem Militärdienst geflohen. «Ich stand bei der Aushebung auf der Allmend und wurde ohne Grund von einem Unteroffizier angeschrien. Da wusste ich: Das machst du nicht mit.»

(Mit Material der Agentur SDA)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.