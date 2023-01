Spätwerk eines wachen Träumers – Als Joan Miró seine Bilder abfackelte Feuerbilder und Fussabdrücke: Das Zentrum Paul Klee zeigt in der Ausstellung «Neue Horizonte» das überraschend rebellische Spätwerk des katalanischen Künstlers. Xymna Engel

«Wenn ich wach bin, träume ich immer»: Joan Miró in seinem Atelier Son Boter in Palma im Jahr 1968. Foto: Francesc Català-Roca, © Photographic Archive F. Català-Roca – Arxiu Històric del Col legi d'Arqui- tectes de Catalunya

Die Pinsel stehen kopfüber in weissen Kaffeetassen mit blauem und rotem Satz. Schwarze Farbspritzer auf dem Boden. Und in der Mitte des Raums steht noch immer der Schaukelstuhl, von dem aus Joan Miró seine unfertigen Bilder betrachtete, oft stundenlang. Bis heute ist das Atelier des katalanischen Künstlers, der das Mittelmeer so sehr liebte, in Palma auf Mallorca erhalten geblieben.