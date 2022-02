Zoom: Historische Bilder aus Uri - Als in Altdorf Trams fuhren

Zoom – Als in Altdorf Trams fuhren Historische Fotos aus dem Kanton Uri zeigen, wie stark der Fortschritt das Land prägte. Fern und verloren ist die Zeit, in der unsere Vorfahren lebten. Guido Kalberer (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Ein Tram passiert den Engpass beim Restaurant Flora, um 1950 Foto: Richard Aschwanden

Fotoalben üben eine besondere Anziehungskraft aus, seien sie gedruckt oder digital. Dabei geht es nicht bloss um aktuelle Bilder, die schnell die Runde machen, sondern auch, ja vor allem um schon länger zurückliegende Aufnahmen.

Was, so sah es damals aus? Schau dir mal die Kleider an! Wo gibt es noch solche unverbauten Landschaften? Der Blick zurück zieht uns in Bann, weil wir so in einen Dialog treten mit dem Jetzt. Gute Bildbände mit historischem Material bauen Brücken in die Gegenwart.

Veloklub Flüelen, 1917 Foto: Michael Aschwanden

Flössen im Fellibach, 1942 Foto: Ernst Brunner

«Fotografie in Uri» ist ein solches Werk. Wir blättern mit Neugier darin und versuchen, uns in die Lebenswelt unserer Vorfahren hineinzuversetzen. Wie sah ihr Alltag aus, womit haben sie sich beschäftigt, und was haben sie wohl gedacht?

Anhand eines Kantons lassen wir die Geschichte der Fotografie vom Anfang bis in die Gegenwart Revue passieren. Was in der weiten Welt passiert, kann man hier im Kleinen studieren: Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum etwa.

Unterwegs zum Melken auf dem Klausenpass, um 1942 Foto: Hedy Bumbacher

Melioration Reussebene, um 1919 Foto: Michael Aschwanden

Paar auf Dachterrasse, um 1910 Foto: Karl Gisler

Auf einem der Bilder sehen wir ein Ehepaar, dessen Rollen zur traditionellen Kleidung passen: Sie ist ihm ganz zugekehrt – und er? Er gibt sich, obwohl berührt, völlig ungerührt. Unverwandt blickt er in die Kamera. Er weiss, was es heisst, repräsentieren zu müssen und Haltung zu zeigen.

Montage eines Generators, Kraftwerk Amsteg, 1922 Foto: Rudolf Zinggeler-Danioth

Stafelwechsel im Meiental, Walter Baumann, um 1960. Foto: Karl Iten

Dampfschneeschleuder in der Station Wassen, April 1975 Fotograf unbekannt

11. Zentralschweizer Turnertag, Wettkämpfe auf der Suworow-Matte in Altdorf, 18. Juni 1944 Foto: Richard Aschwanden

So fremd diese Rollenteilung, so überraschend das Tram, das 1950 durch Altdorf fährt. Das Aufkommen des motorisierten Verkehrs führte dazu, dass die Strecke nach Flüelen eingestellt wurde. Autobusse ersetzten die Strassenbahn in Uri.

Autoverlad in Erstfeld, 11. April 1963 Fotograf unbekannt

In «steilem Gelände», um 1930 Foto: Tscheslaus Krupski

Curling auf dem Eisfeld des Hotels Bellevue, Andermatt, um 1930 Foto: Jean Haemisegger

Ruedi Gisler-Pfrunder hat immens viel Bildmaterial für den voluminösen Band versammelt: von den ersten Wanderfotografen des 19. Jahrhunderts bis zu den neuen Dokumentationen über Sawiris’ Bauprojekt. Diesen Fundus hat der Grafiker Christof Hirtler attraktiv gestaltet. Beim Betrachten der Fotos lernt man viel – auch über sich selbst.

Heimwesen Biegliberg, Spiringen, um 1930 Fotograf unbekannt

«Fotografie in Uri» – der Bildband Infos einblenden Ruedi Gisler-Pfrunder: Fotografie in Uri

bildfluss-Verlag, 2021, Altdorf

348 Seiten, Hardcover, fadengeheftet, 58 Franken



Erhältlich über den Online-Shop des Verlags

Guido Kalberer, Teamleiter Kultur, studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie. Er schreibt vor allem über Themen an der Schnittstelle zwischen Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

