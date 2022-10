Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Als ich die Särge sah, wusste ich, das ist eine grosse Geschichte» Der Safari-Mord in Bern war einer der grössten Kriminalfälle der Schweiz. Jetzt ist der einzige gefasste Täter tot. Was war vor 24 Jahren passiert? Eine Rekonstruktion. Sibylle Hartmann Noah Fend

War es ein Terroranschlag? Ein Gasleck? Oder doch ein Unfall? Bei einer Explosion am 9. Oktober in einem Istanbuler Wohnquartier starben drei Menschen. Unter den Opfern: Mustafa K. Er war der einzige gefasste Täter des als «Safari-Mord» bekannten Vierfachmords in einer Berner Bar, geschehen am 27. Juli 1998.

Drei bis vier Personen stürmten damals kurz nach 22.30 Uhr das Tearoom «Safari» und richteten ein regelrechtes Blutbad an. Vier Personen – der Wirt, ein Koch, ein Kellner und ein Spielautomatenverkäufer – starben im Kugelhagel. Die Täter flüchteten aus einem eingeschlagenen Fenster.

Beamte der Stadtpolizei Bern untersuchen in der Tatnacht das Fenster, durch das die Täter abgehauen waren. Foto: Ruben Sprich

Was ist damals in der Bar nahe des Berner Kocherparks genau passiert? Warum fand man erst 14 Jahre nach der Tat einen der Täter, obwohl diese bei ihrer Tat mehrere Fehler begingen? Im Berner Podcast «Gesprächsstoff» rollen wir den Fall mit zwei Zeitzeugen auf.

«Als sie die Särge raustrugen, realisierte ich: Das ist eine grosse Geschichte», sagt Ruben Sprich. Er war damals der einzige Pressefotograf, der vor Ort war, seine Bilder dementsprechend gefragt. Im Gegensatz dazu war Jürg Spori, der seit Jahrzehnten mit seiner Kamera für diese Zeitung als Polizeireporter unterwegs ist, für einmal nicht auf der Piste, sondern am Newsdesk in Zürich. Ein Taxichauffeur aus Bern hätte ihn angerufen und ihn über die Morde in der Safari-Bar informiert. «Es war eine Nervensache», erinnert sich Spori, der 2013 dann doch noch über den Fall berichtete.

Ruben Sprich, der damals als freier Fotograf für Reuters arbeitete, war als einzige Person von der Presse am Tatort, als die Leichen aus der Safari-Bar getragen wurden. Foto: Ruben Sprich

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Mehr Infos @noahfend

