Berner Geschichte – Als die Totenglocken Tag und Nacht läuteten Epidemien gehörten früher zum Alltag, auch in Bern. Wegen der besonders fatalen «Roten Ruhr» überarbeitete die Regierung im 18. Jahrhundert ihre Hygienetipps. Céline Nina Graf

Enges Hausen, wie im Bild «Städtischer Besuch auf dem Land» (1770) von Sigmund Freudenberger idyllisch dargestellt, wurde bei Epidemien zum Problem. Foto: Kunstmuseum Bern

Dieses Mal begann die Ruhr in Münsingen. Am 7. Juli 1750 wurde im Dorf an der Aare der erste Fall auf Berner Boden aktenkundig. Bald meldeten Worblen und Konolfingen ebenfalls Kranke. Anfang August stapelten sich in Münsingen die Toten bereits «zu dreyen hoch» in den Särgen. Was war da los?