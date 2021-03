Minderjähriger Asylsuchender – Als die Taliban vor dem Spital warteten, musste Amar fliehen Amar ist einer von 90 minderjährigen Asylsuchenden aus Griechenland, die im vergangenen Jahr von der Schweiz aufgenommen wurden. Über einen Jugendlichen, der seinen Verfolgern entkam, aber nicht der eigenen Schuld. Salome Müller

Illustration: Benjamin Güdel

Amars Geschichte beginnt mit einem toten Kind. Sie führt aus Afghanistan in den Iran, in die Türkei, nach Griechenland, in die Schweiz. Amars Geschichte erzählt vom Ende kindlichen Glücks. Davon, wie ein Jugendlicher in einem Moment alles verliert. Und davon, wie er den Taliban entkommt, aber nicht der eigenen Schuld.

Im Dezember wurde Amar (Name geändert) von Athen nach Zürich geflogen. Es war ein Linienflug der Swiss, Amar sass zum ersten Mal in einem Flugzeug. Die Schweiz hat im vergangenen Jahr 90 minderjährige Asylsuchende aus Griechenland aufgenommen. Amar ist einer von ihnen. Und der erste, der erzählt.