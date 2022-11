Schwarzes Wochenende für Langnau – Als die Plüschtiere fliegen, kommen die SCL Tigers vom Kurs ab Die Emmentaler verlieren in Lausanne 2:3. Es handelt sich um die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden – eine, die zu verhindern gewesen wäre. Marco Oppliger

Nach Lausannes 1:2-Anschlusstreffer fliegen Tausende Plüschtiere aufs Eis – ist es der Anfang vom Untergang für die SCL Tigers. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)



26 Mal schiessen die Lausanner auf das Langnauer Tor, mehrfach zuckt es den Zuschauern in den Armen. Aber stets lässt Tigers-Goalie Stéphane Charlin respektive das Unvermögen der Waadtländer die aufkommenden Jubelschreie verstummen. Bis Martin Gernat mit dem 27. Versuch doch noch reüssiert. Worauf Tausende Plüschtiere aufs Eis fliegen, die später an drei Wohltätigkeitsorganisationen übergeben werden.

Die Aktion ist zweifellos gut gemeint. Aber sie sorgt für einen langen Unterbruch. Als das Eis geräumt ist, verändert sich das Geschehen respektive die Kräfteverhältnisse. Lausanne, das sich zuvor gegen solide SCL Tigers abmühte, nimmt Fahrt auf und gewinnt schliesslich 3:2.



Image-Politur für Lausanne

Gerade für Familien sind Spiele am Sonntagnachmittag eine feine Sache, und weil Lausanne darüber hinaus freien Eintritt für alle Kinder gewährt, ist die Vaudoise Arena mit 8411 Zuschauerinnen und Zuschauern so gut gefüllt wie noch nie in dieser Saison. Die Waadtländer haben im Vergleich zur Spielzeit 2019/2020 – der letzten ohne Pandemie-bedingte Einschränkungen für das Publikum – am meisten Fans aller NL-Clubs verloren (-21,5 Prozent). Das ist nicht zuletzt der fragwürdigen Vereinspolitik geschuldet, die zu vielen Wechseln im Team geführt hat. Seit Anfang November und einem miserablen Saisonstart steht Geoff Ward für den als Sportdirektor eingesetzten John Fust an der Bande.

Insofern poliert der LHC mit dem Sieg über die Emmentaler sein Image ein bisschen auf. Und weil er bereits am Samstag bei Meister Zug reüssierte, dürfte es in den nächsten Tagen am Lac Léman ruhig bleiben.



Schwaches Powerplay der Tigers

Genau konträr präsentiert sich die Situation bei den SCL Tigers: Mit Siegen über Servette und Davos gingen sie in die Nationalmannschaftspause. Nun haben die Emmentaler den Meisterschaftsbetrieb mit zwei Niederlagen aufgenommen. Wobei sowohl die Partie gegen Ambri als auch jene knapp 18 Stunden später in Lausanne auf die andere Seite hätte kippen können. Am Samstag erzwangen die Langnauer mit einem Schlussspurt und einer Doublette Vili Saarijärvis noch die Verlängerung und sicherten sich beim 3:4 wenigstens einen Punkt.

In Lausanne überzeugen sie dann bis zu beschriebenem Plüschtier-Unterbruch mit viel Einsatz und ungewohnter Kaltblütigkeit. Derweil die Gastgeber aufs Gaspedal drücken, schiessen die Emmentaler die Tore. Was Trainer Thierry Paterlini dabei besonders freuen dürfte – es treffen für einmal Spieler aus den hinteren Reihen: Jules Sturny erwischt Ivars Punnenovs mit einem Hockeeckschuss von der Grundlinie (5.), Joel Salzgeber (24.) erhöht nach einer unübersichtlichen Situation auf 2:0. Und weil Ward dieses Tor wegen einer angeblichen Behinderung an Punnenovs anficht und die Coaches Challenge nimmt, damit aber erfolglos ist, kann Langnau danach gleich in Überzahl weiterfahren.

Aber in diesem Bereich offenbart es an diesem Nachmittag Schwächen, was letztlich mitentscheidend für die Niederlage ist. Im Schlussabschnitt können die Tigers dreimal mit einem Mann mehr agieren, kreieren dabei aber kaum Gefahr. Noch schlimmer: Den Siegtreffer (54.) erzielt Cory Emmerton gar in Unterzahl.

Dadurch überholt Lausanne nun Langnau in der Tabelle. Aber der Blick auf diese ist trügerisch, weil die Abstände zwischen den Teams sehr gering ist. Das ist die gute Nachricht für die Tigers nach diesem Wochenende. Bereits am Dienstag in Lugano können sie gegen einen weiteren direkten Konkurrenten zur Kurskorrektur ansetzen.



Das Telegramm Infos einblenden Lausanne - SCL Tigers 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 8411 Zuschauer Tore: 5. Sturny 0:1. 24. Salzgeber 0:2. 36. Gernat (Kovacs/Ausschluss Douay) 1:2. 47. Gernat 2:2. 54. Emmerton (Ausschluss Marti!) 3:2. Strafen: Lausanne 5-mal 2 Minuten. SCL Tigers 3-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Huguenin; Guggenheim, Zryd; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Salzgeber; Sturny.



