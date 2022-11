Erinnerungen des Schriftstellers – Als die Liebe Kurt Marti nach Langenthal führte Der Berner Dichter und Pfarrer hatte ein besonderes Verhältnis zum Oberaargauer Hauptort. Denn hier fand er in einem Chalet seine grosse Liebe. Stefan von Bergen

Es «funkte» in Langenthal: Der spätere Pfarrer und Autor Kurt Marti in den 1940er-Jahren mit Hanni Morgenthaler. Foto: Kurt-Marti-Stiftung

Lange hielt es der junge Theologiestudent Kurt Marti nicht aus an jenem Altherrentag der Stadtberner Studentenverbindung Concordia. Das Treffen fand an einem Sommersonntag in den 1940er-Jahren für einmal in Langenthal statt. Dort aber gab es für Marti noch eine ganz andere Verlockung.