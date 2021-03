Kunstmuseum Bern öffnet wieder – Als die Kunst den Bilderrahmen sprengte Kann die Kunst die Welt verändern? Ja, behauptet die Ausstellung «Tools for Utopia» und zeigt zum Beweis ausgewählte Werke der Daros Latinamerica Collection. Xymna Engel

Lenora de Barros lässt in «Poema» (1979/2012) die Sprache körperlich werden. Foto: Fabiana de Barros, Daros Latinamerica Collection, © The artist

Und dann passiert es wieder, wie so oft in letzter Zeit: Die Gegenwart grätscht in die Deutung eines Kunstwerks hinein. Im oberen Stock des Kunstmuseums Bern steht eine Bohrmaschine, die von den Besuchern per Fusspedal aktiviert werden kann. Darauf dreht aber nicht etwa ein Bohrkopf seine Runden, sondern eine zierliche Ballerina aus Bronze. Stillstand, Weiterdrehen, Stillstand, Weiterdrehen. Das ewige Stop-and-go der Pandemie war zur Entstehungszeit dieses Werks noch in weiter Ferne. Der Künstlerin Priscilla Monge aus Costa Rica ging es im Jahr 2000 vielleicht eher um die Darstellung von gegensätzlichen Kräften. Aber so ist das mit guter Kunst: Sie kann durch die Zeit reisen.