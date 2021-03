Ausstellung «Fleisch» – Als die Dame von Welt noch Wurst war Eine Ausstellung über Fleisch in der Schweizer Nationalbibliothek beginnt mit einer Apfel-Diätspeise. Die multimediale Schau hinterfragt lustvoll die Rolle dieses Stoffes zwischen Lebewesen, Ware und Genussmittel. Alexander Sury

Frisch gekachelt: Eintrittsbereich der Ausstellung «Fleisch» in der Schweizerischen Nationalbibliothek Foto. Simon Schmid, NB

Da liegt eine Raffel in der Vitrine und daneben erläutert im Jahr 1924 ein gewisser Herr Bircher seine Apfel-Diätspeise. Die Ausstellung in der Schweizer Nationalbibliothek zum Thema Fleisch beginnt nicht etwa mit der Zurschaustellung von tierischen Weichteilen, sondern ausgerechnet mit dem «Verzichten» und blendet sogleich ein Jahrhundert zurück, als die Lebensreformbewegung den Vegetarismus propagierte. Besagte Apfel-Diätspeise kennen wir heute natürlich besser unter dem Namen Birchermüesli, Inbegriff einer gesunden Ernährung. Nach diesem fleischlosen Auftakt folgen «Präsentieren», «Essen», «Wursten» und «Schlachten» Ausstellungskurator Hannes Mangold gibt zu bedenken, dass die Diskussionen, die vor hundert Jahren eher in kleinen Kreisen über fleischlose Ernährung geführt wurden, heute viel breiter verankert seien in der Gesellschaft. Die multimediale Schau hinterfragt die Rolle dieses Stoffes zwischen Lebewesen, Ware und Genussmittel.