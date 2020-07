Glosse über Kunst-Athleten – Als Dichter und Maler um Olympia-Gold kämpften Echt wahr: An den Olympischen Spielen gab es einst auch Kunstwettbewerbe. Doping war dabei nicht das Problem, geschummelt wurde aber trotzdem – sogar an höchster Stelle. Regula Fuchs

Die Körperkunst der Olympioniken bleibt dieses Jahr unbejubelt: Einmarsch der Schweizer Delegation mit Fahnenträger Roger Federer an den Olympischen Spielen in Peking 2008. Foto: Bernd Thissen, DPA/AFP

O Sport, du Göttergabe, du Lebenselixier!

Diesen Freitag wären sie angetreten, die Olympionikinnen und Olympioniken, sie wären an der Eröffnungsfeier der Sommerspiele durchs Olympiastadion in Tokio marschiert, sie hätten gewinkt und in die Kameras gelacht. Und auf den Fernsehbildschirmen wäre ein Meer aus Körpern, Flaggen und Anzügen in Nationalfarben zu sehen gewesen. Doch die Baseballspieler, die BMX-Fahrerinnen, die Sportkletterer, die Ringerinnen und die Golfer: Sie alle bleiben dieses Jahr zu Hause. Ihre Exzellenz bleibt unbejubelt, ihre körperliche Kunst ungesehen.

O Sport, du bist die Schönheit! Du formst den Körper zu edler Gestalt.

Apropos Kunst: Einst waren es nicht nur Sportler, die an Olympischen Spielen teilnahmen. Von 1912 bis 1948 gab es Gold, Silber und Bronze auch in den Disziplinen Architektur, Literatur, Musik, Malerei sowie Bildhauerei. Der Franzose Pierre de Coubertin, der 1896 die modernen Olympischen Spiele ins Leben gerufen hatte, lancierte 1912 Olympische Kunstwettbewerbe. Schon in der Antike seien jeweils Künstler an den Spielen beteiligt gewesen, so seine Begründung. Einzige Vorgabe: Die eingereichten Werke sollten vom Sport inspiriert sein.

Die modernen Künstler waren anfangs alles andere als begeistert von de Coubertins Idee.

O Sport, du bist die Freude! Sobald dein Ruf ertönt, erbebt der Leib in Wonne, das Auge glänzt und stürmisch Blut durchströmt die Adern.

Die modernen Künstler waren anfangs aber alles andere als begeistert von de Coubertins Idee. Daher konnten an den Olympischen Spielen in Stockholm 1912 nicht alle Medaillensätze komplett vergeben werden. Aus Schweizer Sicht war es immerhin ein erfolgreicher Jahrgang: Die Architekten Eugène Monod und Alphonse Laverrière durften für ihren Bauplan eines modernen Stadions mit der Goldmedaille für Baukunst nach Hause fahren. Und der Amerikaner Walter Winans, der vier Jahre zuvor als Schütze Gold gewonnen hatte, brillierte 1912 mit seiner Bronzeplastik «Ein amerikanischer Traber». Winans – Pferdezüchter, Sportschütze, Bildhauer und Autor des Buchs «Automatic Pistol Shooting, Together With Information on Handling the Duelling Pistol and Revolver» – ist der einzige Olympia-Teilnehmer, der sowohl in einem Sport- als auch in einem Kunstwettbewerb eine Goldmedaille gewonnen hat.

O Sport, du bist die Fruchtbarkeit! Auf zielbewussten Wegen veredelst du des Menschen Rasse, weisst kranke Keime zu ersticken.

Der erste Platz in der Kategorie Literatur ging 1912 übrigens an das bis dahin unbekannte deutsche Autorenduo Georges Hohrod und Martin Eschbach, das mit der 9-strophigen «Ode an den Sport» das Siegertreppchen eroberte. Olympia-Regent Pierre de Coubertin höchstpersönlich legte der Jury nahe, das Gedicht zu prämieren. So hatten die Olympischen Spiele der Neuzeit mit Hohrod und Eschbach ihre ersten literarischen Goldmedaillengewinner.

Erst einige Jahre später wurde bekannt, dass de Coubertin, der kultivierte Schöngeist und überzeugte Pazifist, selber das Gedicht unter dem Doppel-Pseudonym eingereicht hatte. Von allfälligen Sanktionen ist nichts überliefert.

O Sport, du bist die Ehre! Von dir gespendet hat Lob und Zeugnis vollen Wert, weil nur in wahrer Redlichkeit gewonnen. Unlautrer Wettbewerb und unerlaubter Kunstgriff sind streng verpönt. Und mit Verachtung würde der bestraft, der nur mit List und Täuschung die Palme sich erringen wollte.