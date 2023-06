YBs bunte Cupfinal-Historie – Als der YB-Captain wegen Michi Frey die Nerven verliert Sticheleien, Sündenböcke und ein kettenrauchender YB-Schreck – der Cupfinal sorgt für unvergessliche Momente. Selbst den Berner Helden bringt er manchmal kein Glück. Dominic Wuillemin

Der Jubel wird zur Provokation: Michael Frey sucht nach seinem Tor im Cupfinal 2018 die Nähe zu YB-Trainer Adi Hütter. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

2020: Das Siegtor läutet den Abstieg ein

Es hätte sein Durchbruch in Bern werden können, seine Befreiung, der Wendepunkt: Im Cupfinal am 30. August 2020 gegen den FC Basel steht es 1:1, als sich der eingewechselte Marvin Spielmann ein Herz fasst und den Ball gegen den grossen Rivalen zum Triumph ins Tor drischt. 89 Minuten sind da absolviert, wieder ist es die 89., die YB erlöst – wie am 28. April 2018 beim Treffer Nsames gegen Luzern.