Historischer Müllwagen – Als der Abfall per Bahn ins Seeland fuhr Die BLS nimmt einen alten Kehrichtwagen in ihre Sammlung auf. Eine Premiere, denn im Depot befinden sich eigentlich nur Personenzüge. Lina Stalder

Dieser ehemalige Kehrichttransportwagen ist über ein Jahrhundert alt. Foto: Adrian Moser

Im Berner Oberland, zuhinterst auf dem Gleis vor dem historischen Bahnhof in Frutigen, steht ein eingerosteter alter Abfallwagen der BLS. Auf den ersten Blick alles andere als spektakulär. Von der Denkmalpflege des Kantons Bern als Denkmal eingestuft, will ihn die BLS-Stiftung nun restaurieren und in ihr Depot in Burgdorf aufnehmen. Dort befindet sich eine ganze Reihe historischer Züge. Und dennoch ist der ehemalige Ghüderwagen ein Ausnahmefall.