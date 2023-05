Eishockey-Weltmeisterschaft – Als das Schweizer Eishockey-Nationalteam gegen Nordkorea spielte Vor 50 Jahren nahm die schwer kriselnde helvetische Landesauswahl an der C-WM teil und agierte mitten unter den Exoten. Was zu Spott führte – und einem kuriosen Vorschlag. Philipp Rindlisbacher

Im Sturzflug: Nicht immer stand es ums Schweizer Eishockey so gut wie heute. 1997 reichte es Manuele Celio und Konsorten gegen Polen nur zu einem 0:0. Foto: Keystone

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam setzt sich eine WM-Medaille zum Ziel. Ganz normal, oder etwa nicht?

Nun, 1998 kehrten die «Eisgenossen» nur deshalb in die A-Gruppe zurück, weil diese von 12 auf 16 Nationen erhöht und der Schweiz als Gastgeber ein fixer Startplatz zugesichert wurde – den sportlichen Direktaufstieg hatte sie verpasst. Die dunkelste Zeit? Mitnichten!

Exakt 50 Jahre sind vergangen, seit die Schweiz in die C-Gruppe relegiert wurde, die damals unterste Stufe. Der Niedergang war 1972 mit dem Abstieg an der A-Weltmeisterschaft eingeleitet worden: Was mit einem 1:19 gegen die Tschechoslowakei begann, mündete in ein Torverhältnis von letztlich 19:96. Schlimmer geht es nicht mehr, stand in den Gazetten.

Aber falsch gedacht – an der B-WM in Österreich ging der Sturzflug weiter. Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb, einige Akteure hätten sich pöbelhaft verhalten, widerliche Szenen hätten sich abgespielt. Und es sprach gewiss nicht für die Verantwortlichen der helvetischen Delegation, dass sie nicht einmal den genauen Turniermodus kannten. Es brauchte schon einen Anruf beim internationalen Verband IIHF, um zu wissen, dass bei Punktgleichheit die Direktbegegnungen zählten. Und diese sprachen für die Österreicher und die Japaner.

«I ha ke Pögg berüert.» Nationalgoalie Robert Meuwly nach dem 20:0 gegen Australien

So bestritt die Schweiz unter Coach Rudolf Killias 1974 eben die C-Weltmeisterschaft. Und konnte gegen die Eishockey-Grossmächte China, Bulgarien, Nordkorea und Australien fast nicht anders als aufsteigen. Der Vergleich mit den «Aussies» endete 20:0, es ist bis heute einer der höchsten Siege überhaupt geblieben. Der damalige Nationalgoalie Robert Meuwly pflegte stets zu sagen: «I ha ke Pögg berüert.» Stimmt nicht ganz: Australien kam auf stolze fünf Torschüsse.

Es war die Zeit, in der die Schweiz selbst zu den Exoten zählte. Bereits 1971 hatte ein Redaktor des «Sonntags-Blicks» nach den missratenen Testspielen gegen Ungarn (2:5) und Rumänien (4:4) gespottet, die Mannschaft solle doch gegen eine Auswahl aus Hawaii antreten. Nun ja, in Honolulu gibt es mittlerweile sogar eine Eisbahn…

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.