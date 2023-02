Mamablog: Erste Liebesschritte – damals und heute – Als das Daten noch analog war Unsere Autorin erinnert sich an ihre erste Liebesgeschichte und malt sich aus, wie diese heute digital ablaufen würde. Sabine Sommer

Neue Generation, neue Liebesgeschichten: Für unsere Kinder wäre analoges Daten bestimmt undenkbar. Foto: Getty Images

Eine Nacht lang hatte ich mit ihm am Strand Muscheln gesucht und die Sterne gezählt, bevor wir zum Sonnenaufgang raus ins offene Meer schwammen. Und ja, es war ganz genau so kitschig, wie das jetzt klingt. Zudem war ich sehr, sehr jung, in meinem Sprachaufenthalt in Südfrankreich, als ich Luc aus der Normandie kennenlernte, der zu meinem Bedauern nur auf der Durchfahrt war, um mit seinem Freund nach Spanien zu reisen.