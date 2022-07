Tödlicher Unfall im Wallis – Alpinist stürzt am Matterhorn 350 Meter in die Tiefe Der Bergsteiger war am Wahrzeichen des Kantons Wallis allein unterwegs und offenbar nicht angeseilt. Der Unfall ereignete sich beim Abstieg.

Der Bergsteiger stürzte 350 Meter tief in die Ostwand des Matterhorns. Foto: Kantonspolizei Wallis

Ein Alpinist stürzte am Dienstagmittag über dem Hörnligrat am Matterhorn in den Tod. Wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, fiel er rund 350 Meter in die Tiefe. Er war allein unterwegs und nicht angeseilt.

Der Bergsteiger war am Abstieg vom Matterhorn, als er in einer Höhe von etwa 4000 Metern über Meer aus unbekannten Gründen abstürzte. Drittpersonen beobachteten den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte. Bei einem Suchflug lokalisierten die Retter den Mann in der Ostwand des Matterhorns. Sie konnten nur noch den Tod feststellen.

SDA/fal

