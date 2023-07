Unfall am Jungfrau-Massiv – Alpinist stürzt 50 Meter ab und wird gerettet Ein Bergsteiger ist unterhalb des Jungfrau-Gipfels an einer Eiswand abgestürzt und schwer verletzt worden. Retter konnten ihn jedoch in einer aufwändigen Aktion bei stürmischem Wetter bergen.

Die Aussicht vom Schilthorn Richtung Eiger, Mönch und Jungfrau. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ein Bergsteiger war am Mittwochmorgen mit einer Gruppe unterhalb des Jungfrau-Gipfels auf knapp 4000 Metern über Meer unterwegs, als er aus unbekannten Gründen an einer Eiswand am Rottalsattel 40 bis 50 Meter abstürzte. Wie das Rettungsunternehmer Air-Glaciers am Freitag mitteilte, hätten schwierige Wetterverhältnisse mit Sturmwinden von bis zu 100 Kilometer pro Stunde und Nebel die Bergungsaktion schwierig gemacht.

Der Rettungshelikopter konnten nicht beim Verletzten landen. Er setzte deshalb Alpinretter rund hundert Meter unterhalb des Nebels ab. Sie begaben sich mit dem Rettungsmaterial zu Fuss zur Unfallstelle. Ein zweiter Flug brachte zudem einen Notarzt und einen Bergführer zum Verletzten.

In einem Bergschlitten wurde der Verletzte ins nebelfreie Gebiet transportiert, wo er von einem Rettungshelikopter abgeholt und ins Berner Inselspital geflogen wurde. Über den genauen Zustand des Mannes wurde zunächst nichts bekannt.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.