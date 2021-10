Absturz auf 4400 Meter – Alpinist am Matterhorn tödlich verunglückt Erneut ist ein Bergsteiger am Wahrzeichen des Kantons Wallis gestorben. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet.

Wiederum ist am berühmten Berg ein Alpinist tödlich verunglückt. Foto: Air Zermatt

Am Matterhorn verunglückte ein Alpinist tödlich. Er kam am Sonntag auf rund 4400 Meter Höhe über Meer zu Fall und stürzte über die Westwand des bekannten Gipfels über 1000 Meter in die Tiefe. Er und sein Kamerad waren nicht angeseilt.

Die beiden Männer wollten über den Südwestgrat, den Liongrat, auf das Matterhorn steigen, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Aufgebotene Rettungskräfte bargen den Verunglückten tot aus einer Spalte des Tiefmattengletschers.

Formell identifiziert ist der Tote noch nicht. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei leiteten eine Untersuchung ein.

Bereits letzte Woche stürzten zwei junge Schweizer am Matterhorn ab und verloren ihr Leben. Und zu Beginn des Monats verunfallte ein 37-jähriger Pole tödlich.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.