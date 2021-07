Sprachlupe zu Geschlechterstereotypen – Alphamännchen und der Sexismusverdacht Werden Frauen in den Medien mit anderen Massstäben gemessen als Männer? Meinung Daniel Goldstein

Ursula Wyss und die «verschmähte Liebe» im Titel: «Bei einem Mann würden Sie das sicher nicht so schreiben», kritisierte ein «Bund»-Leser. Foto: Franziska Rothenbühler

«Hätte man eine Frau als Alphaweibchen bezeichnet?» So fragte «meret s.» im Online-«Bund», nachdem dieser zur Nachfolge in der Leitung des Tierparks Dählhölzli getitelt hatte: «Eine Frau folgt auf das Alphamännchen». Eine indirekte Antwort gabs zwei Monate später mit dem Titel «Kampf der Alphaweibchen». Diesmal ohne kritischen Kommentar; freilich gings da nicht um reale Personen, sondern um die Hauptfiguren des Films «Cruella».

Der Kommentar von «meret s.» war eine Ausnahme: Für einmal ging es nicht um etwas, was man angeblich nur über eine Frau gesagt hätte. Vielmehr wurde der abtretende Direktor gegen die als «daneben» empfundene Bezeichnung in Schutz genommen. Man kann «Alphamännchen» auch humoristisch verstehen, da es sich um die Zooleitung handelte. Gedruckt wurde die Anspielung indessen nicht – wohl aber jene auf die Dalmatinerwelpen in «Cruella». Die grammatisch geschlechtsneutralen «Alphatiere» sind in der Presse ohnehin nicht selten, und meistens sind Männer gemeint; bei ihnen soll ja dieses Auftreten häufiger vorkommen. Als allerdings – nicht im Leibblatt – von fünf Alphatieren in der Wirtschaftskommission des Nationalrats die Rede war, waren zwei der Gemeinten weiblich.