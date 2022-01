Zoom – Alltag, wo keiner ist Der Fotograf ­Sebastian Sele berichtet von Bord des Seenotrettungsschiffs Ocean Viking, das zwischen Libyen und ­Lampedusa unterwegs ist. Sebastian Sele (Fotos und Text)

Zwei Seenotretterinnen beim Ablegen der «Ocean Viking» in Marseille. Von Marseille geht die Fahrt vor die libysche Küste, wo die Crew 129 Menschen aus Seenot retten wird. Alle Fotos: Sebastian Sele

Die längste Zeitdauer, die ich zuvor auf einem Schiff verbracht hatte, waren zwei Stunden. Nun sollten es also vier Wochen sein – auf einem Seenotrettungsschiff mit 69 Metern Länge, 15 Metern Breite und null Privatsphäre. In dieser Zeit wird die 25-köpfige Crew der Ocean Viking von SOS Méditerranée 129 Menschen aus Seenot retten. Sie werden als Überlebende in die Statistik einfliessen, anders als die über 23’000 Menschen, die seit 2014 im Mittelmeer ertrunken sind.

Ich möchte aus erster Hand erfahren, was zwischen Libyen und Lampedusa passiert – und wieso an der Aussengrenze Europas, dessen Länder in Frieden zusammenleben, überhaupt solche Statistiken entstehen können.

Vorne ein Boot in Seenot, wenige Kilometer südlich von Sizilien. Im Hintergrund die «Ocean Viking».

Der ehemalige Soldat und Feuerwehrmann Tanguy leitet das «Search and Rescue»-Team.

Tag und Nacht in Alarmbereitschaft: Die Helfer bringen bei einer Nachtrettung eine Gruppe Syrer und Bangladeschi an Bord.

Das Team scannt im Schichtbetrieb das Meer, denn viele Boote in Seenot sind auf dem Radar nicht zu sehen. Im Bild: Die deutsche Anna, die vor ihren Einsätzen als Seenotretterin als Offizierin auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hatte.

Noch nie zuvor habe ich in so kurzer Zeit so viele Gespräche über traumatische Erfahrungen geführt. Ein Mann aus Nigeria sagt mir: «Die Reise übers Meer ist wie Suizid zu begehen, ohne sterben zu wollen.» Alle, die auf der Ocean Viking sind, haben Extremsituationen durchlebt. Die Geretteten im bürgerkriegsgeplagten Libyen und die Retter hier auf dem Meer. Immer wieder sind sie gezwungen, zu entscheiden, wer überlebt und wer stirbt. Sinkt eines der überfüllten Schlauchboote, geht es für sie bloss noch darum, so viele Menschen wie möglich an Bord des Seerettungsschiffs zu holen – ohne die eigene Sicherheit zu gefährden.

Improvisierter Friseur: Ein Mann lässt sich an Deck die Haare schneiden.

Die Italienerin Sara bei einer Information an die Geretteten. Sara leitete das «Post Rescue Team», das zum ersten Mal von der Internationalen Föderation der Rotkreuz gestellt wird.

Die französische Seenotretterin Justine schreibt das Tagesprogramm auf eine mehrsprachige Infotafel – die Struktur sorgt für Klarheit, das Programm für Ablenkung während des Wartens auf dem Schiff.

Zwischen diesen oft traumatischen Erlebnissen wird versucht, einen Alltag zu simulieren. Ein Tagesprogramm soll Struktur geben. Ein spezieller Container soll Frauen und Kindern Schutz bieten. Die Flüchtlinge erhalten regelmässig zu essen, sie tanzen, es werden Haare geschnitten – und jedermann auf dem Schiff hofft, dass das alles bald ein Ende findet.

Der Syrer Firas wäscht seine Kleider. Er verbrachte 20 Stunden auf dem Meer, oftmals ist die Kleidung voller Benzin.

«Libyen war das härteste aller Länder. Ich habe noch nie zuvor erlebt, dass so geschossen wird», sagt der Mann aus Guinea-Bissau.

Tanguy verteilt Rettungswesten an Migranten in Seenot. Ihr Holzboot hat es bis wenige Kilometer südlich von Sizilien geschafft.

Der italienische Seenotretter Samir steuert das Schnellboot «Easy 3».

Die Geretteten erfahren, dass die italienischen Behörden der «Ocean Viking» einen sicheren Hafen zugewiesen haben.

Nach der guten Nachricht finden sich alle zum Gebet zusammen.

Die Freude ist gross, die Hoffnung noch grösser.

Eine Mutter macht ihr Kind bereit, um in Augusta (Sizilien) von Bord zu gehen.

Nach fast einer Woche auf hoher See ist es dann so weit: Die Ocean Viking erhält die Erlaubnis, auf Sizilien anzulegen. Es wird geklatscht. Das Meer haben diese Flüchtlinge überlebt. Jetzt erwartet sie das europäische Asylsystem.

