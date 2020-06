Gewinnen Sie ein Autokino-Package – Allianz Drive-In Cinema Das Kinoerlebnis im Freien kommt ins Rollen

In diesem Sommer kommen Filmliebhaber in den Genuss einer erstmaligen Event-Reihe: In rund 20 Städten bietet Allianz Drive-In Cinema als grösste Autokino-Reihe der Schweiz ein aussergewöhnliches Erlebnis für alle Filmfans. Feiern auch Sie den Kinosommer in den eigenen vier mobilen Wänden und dennoch unter dem Sternenhimmel! Lassen Sie sich von der bunten Mischung aus Blockbusternwie «Bohemian Rhapsody» oder «Bad Boys For Life», Kinoklassikern à la «Dirty Dancing» und «The Big Lebowski» sowie ausgewählten Arthouse-Movies verzaubern. Ob mit Partner, Familie, Freunden oder Bekannten – die magische Atmosphäre im Autokino schafft unvergessliche Erinnerungen. Denn für das authentische Feeling ist gesorgt: Snack-Bags, Popcorn, Gratis-Glacé und Getränke, blitzblank geputzte Frontscheiben und die riesige Leinwand sorgen für Abwechslung im Alltag.

Die SonntagsZeitung verlost für Allianz Drive-In Cinema im Raum Zürich, Bern und Basel je 40 Packages für 1 Auto à 2 Personen im Wert von 75 Franken inkl. Eintrittsticket und Snack-Bag für einen Film nach Wahl.

Entdecken Sie erste Standorte der Event-Reihe sowie das Programm der ersten 10 Spieltage ab dem 18. Juni unter allianzdriveincinema.ch.

