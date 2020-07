Openair-Kino – 6. Juli bis 16. August 2020 – Allianz Drive-In Cinema Das Allianz Drive-In Cinema begrüsst zum Walk-In und Velo-Special auf dem BERNEXPO-Gelände! Nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil oder profitieren Sie direkt von 20% Rabatt. Jana Blanc

Es lässt sich wie ein actiongeladener Krimi mit ironischer Pointe erzählen: Das ursprünglich eingereichte Gesuch zur Durchführung eines Autokinos wird abgelehnt. Nach einem Wiedererwägungsgesuch folgt der Kompromiss: Der Event wird unter der Bedingung bewilligt, dass er ohne Autos stattfindet. Und so kehrt das klassische Open-Air-Kino ganze fünf Jahre nach dem letzten Filmabend auf der grossen Schanze zurück nach Bern – ob für Fussgänger, Velofahrerinnen oder Anreisende per Auto und ÖV.



Lassen auch Sie sich verzaubern vom Kinosommer unter dem Sternenhimmel! Es erwartet Sie eine bunte Mischung aus Blockbustern wie «Bohemian Rhapsody» oder «Bad Boys For Life», Kinoklassikern à la «Dirty Dancing» und «The Big Lebowski» sowie ausgewählten Arthouse-Movies. Ob mit Partner, Familie, Freunden oder Bekannten – die magische Atmosphäre im Open-Air-Kino schafft unvergessliche Erinnerungen. Denn für das authentische Feeling ist gesorgt: Snack-Bags, Popcorn, Food-Stand, Gratis-Glace und Getränke sowie die riesige Leinwand sorgen für Abwechslung im Alltag.

Datum, Zeit und Ort

6. Juli bis 16. August 2020

jeweils um 21.40 Uhr

Bern Expo

Das Programm finden Sie hier.

