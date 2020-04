Podcast – Alles, was es für das perfekte Fussballspiel braucht Warum sich gewisse Matches für immer in unsere Erinnerungen brennen. Florian Raz

Die Zankerei ging bei dieser Podcast-Folge bereits in der Vorbereitung los. «Was sind denn das für Spiele?», kommentierte Thomas Schifferle, nachdem Fabian Ruch seine drei liebsten Fussball-Matches in den Chat gestellt hatte. Womit klar war, dass es durchaus unterschiedliche Ansichten dazu geben kann, welche Partie als erinnerungswürdig gelten dürfen – und welche eben nicht.

Was ist ein Podcast? Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf der Website dieser Zeitung. Oder Sie abonnieren den Podcast bei Spotify, oder bei Apple Podcasts.

Entsprechend gross ist auch die Auswahl, die uns unsere Hörer*innen geschickt haben. Über 90 verschiedene Partien sind zusammen gekommen. Wobei die meist genannten Spiele auch auf die Altersgruppe unseres Publikums schliessen lassen – und auf seine geographische Verteilung.

Und hier sind die drei Highlights unserer Diskussionsrunde:

Kay Voser:

Thomas Schifferle:

Fabian Ruch:

Florian Raz:

Für den Newsletter der «Dritten Halbzeit» anmelden

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.