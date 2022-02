Verselbstständigte Plattenspieler: Strotter Inst.  – «Alles Hörbare kann zu einem musikalischen Element werden»

Der Musiker, Kunstschaffende und Performer Strotter Inst. präsentiert in der Café-Bar Mokka Thun sein neustes Projekt «Blendwerk».

Und was erlebt man im Blendwerk live?

Das hängt vom Kontext ab. Wenn ich in einem Club spiele, ist es ein Konzert; in einer Galerie hingegen ist es eher eine Installation. Dazwischen gibt es fliessend alle Möglichkeiten. Ich habe auch schon einwöchige Installationen realisiert, während denen ich zwischendurch eine Performance gegeben habe. Mir geht es in meiner Kunst um den Moment des Präsent-Seins.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste: das Blendwerk ist ein Künstlerbuch mit Audiobeilagen. Die konkrete: Das Blendwerk ist ein Tonträger, bei dem sich das Cover verselbstständigt hat – auf 300 Seiten. Sämtliche Inhalte des Buchs sind Paratexte zur Musik von Strotter Inst. Im Blendwerk spiele ich damit, dass ich weder als Schriftsteller noch als guter Geschichtenerzähler bekannt bin und trotzdem ein Buch herausgebe. Das hat nichts mit Hochstapelei zu tun, aber mit der gewählten Präsentationsform. Auch ist jedes Konzert ein Blendwerk: Ich tue so, als hätte ich alles im Griff.

Ein Live-Auftritt ist mehrschichtig. Wie ich mein Instrumentarium aufstelle, ist installativer Natur. Dass man mir live dabei zuschauen kann, wie meine Musik entsteht, ist performativ. Und was man letztlich hört, ist konzertant. Blendwerk live ist hohe Schule, weil alle Elemente zusammenkommen – und ich in dem Moment keine absolute Kontrolle habe. Ich bin stets am Reagieren, da meine Geräte nicht zu 100 Prozent kontrollierbar sind. Und um genau dieses Element geht es mir.