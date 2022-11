Fahrvorstellung – Alles beim Alten, nur ganz anders Mit dem neuen 7er schlägt BMW die Brücke zwischen den Zeiten – denn die Luxuslimousine ist erstmals auch als i7 mit reinem Elektroantrieb erhältlich. Thomas Geiger

Ein direktes Lenkgefühl, eine stramme Anbindung an die Strasse, ein angenehmes Kribbeln in jeder Kurve und Schub ohne Ende: Auf der Landstrasse fühlt sich dieses Auto an wie ein etwas aus dem Leim gegangener Dreier. Keine fünf Minuten später auf der Autobahn herrscht trotz der üppigen Kraft eine vornehme Ruhe, die mit schallschluckendem Schaum gefüllten Reifen und die Luftfederung betten Fahrer und Passagiere wie auf Wolken. Und die üppigen Platzverhältnisse sowie die wohlige Atmosphäre mit weichen Polstern, noblen Oberflächen und einem Heer elektronischer Helfer, die jetzt sogar die Türen öffnen und schliessen, tun ihr Übriges für das erhabene Gefühl luxuriöser Fortbewegung.

Bei der ersten Begegnung mit dem neuen Siebener ist alles so, wie man es von einer bayerischen Oberklasselimousine erwarten darf, seitdem BMW vor 45 Jahren, sechs Generationen und mehr als zwei Millionen Verkäufen mit dem ersten Siebener in die Spitzengruppe der Autobauer aufgestiegen ist. Doch der erste Eindruck täuscht. Denn wenn kurz vor dem Jahresende der siebte Siebener zu Preisen ab 139’600 Franken an den Start geht, ist plötzlich nichts mehr, wie es war.

Für China designt

Zum einen, weil der Siebener dann erstmals auch voll elektrisch fährt und dafür das Kürzel i7 trägt. Zum Marktstart gibt es den Stromer im Smoking als i7 xDrive60 ab 169’900 Franken mit zwei E-Motoren von zusammen 400 kW / 544 PS, einem Akku mit einer Nettokapazität von 101,7 kWh für bis zu 625 Kilometer Aktionsradius und Fahrleistungen, die den Verbrennern mit einem Sprintwert von 4,9 Sekunden und einem Spitzentempo von 240 km/h kaum nachstehen. Die 200 kW Ladeleistung sind zwar nur gehobener Durchschnitt, lassen aber trotzdem binnen zehn Minuten den Strom für 110 Kilometer fliessen. Und zum andern, weil im neuen Flaggschiff die aktuelle Designstrategie der Bayern kumuliert wird und hart mit den etablierten Geschmacksmustern kollidiert. Doch BMW kann über die Kritik der konservativen Europäer leicht lachen: Während sich auf unserem Kontinent nicht einmal zehn Prozent aller Siebener verirren, geht knapp die Hälfte nach China, wo die Kunden kaum mehr als halb so alt sind und mehr Mut zur Mode haben.

Auch innen müssen sich die bisweilen ein wenig biederen Bayern-Kunden auf eine neue Welt einstellen. Denn wie schon im iX biegt sich hinter dem Lenkrad eine schlanke Bildschirmwand bis über die Mittelkonsole, der Schaltknauf wird zur kleinen Wippe auf dem hohen Mitteltunnel, und statt Lack und Leder gibt es – zumindest auf Wunsch – Wolle von biologisch gehaltenen Merinoschafen, vegane Sitzbezüge und bunt hinterleuchtete Kristallglasimitationen auf den Konsolen.

Rollendes Kino

Schalter findet man dagegen kaum mehr, bedient wird der Siebener per Sprache, über Sensorfelder und Touchscreens, die, gross wie ein Smartphone, hinten sogar in den Türen installiert sind. Wem das noch nicht reicht, der kann von der Decke einen formatfüllenden Bildschirm herunterfahren, den die Bayern «Theater Screen» nennen und als Neuinterpretation des Autokinos feiern. Denn grösser war der Filmgenuss auf Rädern noch nie, jubeln die Entwickler mit Blick auf das 31-Zoll-Display.

BMWs Elektroautos sind gefragt Infos einblenden Im laufenden Jahr (per Ende September) konnte der bayerische Hersteller über 128’000 rein elektrisch angetriebene Modelle absetzen – das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (+114,8 Prozent). Im dritten Quartal verzeichneten dabei die Modelle iX3, iX und i4 sowie der Mini Cooper SE steigende Auslieferungszahlen. Der seit kurzem nur in China erhältliche BMW i3, eine vollelektrische Version des 3ers mit langem Radstand, kommt bei den Kunden ebenfalls gut an. Weitere Modelle sind in der Pipeline: Neben dem hier beschriebenen i7 startet im November ebenfalls der iX1 in den Verkauf. Weiter ist der BMW i4 bald in einer neuen Einstiegsvariante (eDrive35) erhältlich. 2023 folgen dann der BMW i5 sowie der vollelektrische Rolls-Royce Spectre. (ds)

So polarisierend der Auftritt und die Ausstattung des Siebeners sein mögen, so viel Lob ernten die Münchner für den Antrieb. Denn auch als Verbrenner lässt er die Bestandskunden nicht im Stich, im Gegenteil: Es wird für Europa noch mal einen 6-Zylinder-Diesel geben, der am unteren Preisband als 740d solide 220 kW / 299 PS leistet und mit 6,1 Litern Normverbrauch vorbildlich sparsam fährt. Für die Petrolheads in den USA und China bauen die Bayern einen klassischen V8-Benziner und einen Reihensechszylinder. Und für alle, die sich nicht zwischen alter und neuer Welt entscheiden können oder in Europa zu Hause sind, gibt es gleich zwei Plug-in-Hybride mit jeweils knapp 100 Kilometern elektrischer Reichweite und einem fast schon lachhaften Normverbrauch von 1,0 Liter: den 360 kW / 489 PS starken 750e xDrive (ab 151’200 Franken) und den M760e mit 420 kW / 571 PS (ab 169’200 Franken), der zugleich den V12 ersetzen soll, für den selbst die notorischen Optimisten in München offenbar keine Zukunft mehr sehen

Falls es in der neuen Welt, in der Bildschirmdiagonalen wichtiger sind als Hubraumgrössen und Zylinderzahlen, noch irgendjemanden interessiert, ist der Siebener auch beim Fahren über jeden Zweifel erhaben. Egal ob mit Sprit oder Strom, fühlt er sich engagierter an als die anderen deutschen Oberklasselimousinen, der Fahrer fühlt sich enger mit der Fahrbahn verbunden und ist dem Geschehen nicht so entrückt wie bei Mercedes EQS & Co. Mag ja sein, dass alles anders wird bei BMW, doch zumindest der Disziplin «Aus Freude am Fahren» bleibt dank der Luftfederung für beide Achsen, einer Hinterradlenkung, adaptiven Dämpfern und einem elektronischen Wankausgleich alles beim Alten.

