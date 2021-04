Gesundheitsminister zieht Notbremse – Allein gelassen, bedroht und ausgebrannt Nach einem Kreislaufkollaps hat der österreichische Minister Rudolf Anschober seinen Rücktritt erklärt. 15 Monate war er für die Corona-Bekämpfung zuständig – ein mörderischer Job. Cathrin Kahlweit aus Wien

«Die Kraft ist mir ausgegangen»: Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei seiner persönlichen Erklärung in Wien. Foto: Keystone

Als am Dienstagmorgen in Wien bekannt wurde, dass Gesundheitsminister Rudi Anschober eine persönliche Erklärung abgeben wolle, war klar, was kommen würde: sein Rücktritt. Der 60-jährige Grünen-Politiker war innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal ausgefallen und hatte sich in medizinische Behandlung begeben, die Rede war von Kreislaufschwäche.

Da Anschober in seiner Zeit als Umweltlandesrat von Oberösterreich vor Jahren eine mehrmonatige Pause wegen eines Burnouts genommen und dies damals auch öffentlich gemacht hatte, hatten zuletzt in der österreichischen Politik Gerüchte kursiert, Hintergrund seiner Krankschreibung könne ein erneutes Burnout sein.