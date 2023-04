Isolationsexperiment im Weltraum – Allein auf dem Roten Planeten Die Nasa simuliert die Herausforderungen einer Marsmission. Vier Freiwillige werden ein Jahr lang in einem aus dem 3-D-Drucker stammenden Sandkasten eingeschlossen. Simon Angelo Meier

Vorerst nur eine Simulation: Die Nasa wird ab kommendem Juni ein einjähriges Isolationsexperiment mit vier Testpersonen im Johnson Space Center durchführen. Foto: Getty Images

Kaum hat die Nasa die Crew für die Artemis-2-Mission bekannt gegeben, die erstmals seit fünfzig Jahren Astronauten zum Mond schicken wird, präsentiert die amerikanische Weltraumbehörde bereits das nächste Projekt: Ab kommendem Juni werden vier Testpersonen ein Jahr lang in einem simulierten Marshabitat eingeschlossen, um Informationen darüber zu sammeln, wie sie mit Ressourcenknappheit, Isolation, technischen Ausfällen und hoher Arbeitsbelastung zurande kommen. Das Projekt ist Teil der sogenannten Chapea-Missionen (Crew Health and Performance Exploration Analog), anlässlich derer bis 2026 drei Isolationsexperimente für zukünftige Marsmissionen stattfinden sollen.

Simulierte Marsoberfläche: Im zeltartigen Aussenbereich des Habitats werden Expeditionen auf dem Roten Planeten nachempfunden. Foto: Bill Stafford (Nasa)

Die Freiwilligen werden in einer 160 Quadratmeter grossen Anlage mit dem Namen Mars Dune Alpha leben, die neben den Mannschaftsquartieren, einer Küche und Arbeitsplätzen auch eine vertikale Farm zum Anbau von Gemüse enthält. Eine Luftschleuse führt zu einer rekonstruierten Marsoberfläche, auf der sich eine Wetterstation, eine Maschine zur Ziegelherstellung und ein kleines Gewächshaus befinden. Das mit 3-D-Druckern hergestellte Habitat befindet sich beim Nasa Johnson Space Center in Houston, Texas. Die additive Fertigung von Gebäuden soll später auch bei Missionen auf dem Mond oder eben dem Mars zum Einsatz kommen.

Möglichst realistische Simulation eines Marshabitats

Das Ziel der Chapea-1-Mission ist es, die Isolation und die begrenzten Ressourcen in einem Marshabitat möglichst realitätsnah zu simulieren, wie Projektleiterin Grace Douglas anlässlich eines Medientermins erklärte: «Wenn wir uns aus der erdnahen Umlaufbahn vom Mond zum Mars bewegen, werden wir viel mehr Ressourcenbeschränkungen haben als auf der Internationalen Raumstation, und wir werden viel weiter von der Erde oder jeglicher Hilfe von der Erde entfernt sein.»

Wissenschaftler werden die Reaktionen der Besatzung auf simulierte Stresssituationen wie zu wenig Wasser, knappe Nahrung und Geräteausfälle beobachten und auswerten. Dies wird die Testpersonen auch hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zur Kooperation an die Grenzen bringen, wie die für Verhaltensmedizin zuständige Forscherin des Johnson Space Center, Suzanne Bell, erklärte: «Das ist wirklich ein extremer Umstand. Sie verlangen, dass Einzelpersonen über einen Zeitraum von einem Jahr zusammenleben und -arbeiten. Sie müssen nicht nur gut miteinander auskommen, sondern auch gemeinsam gute Leistungen erbringen. Wir sind sehr an der Stressreaktion auf eine solche Situation interessiert, insbesondere in dieser langfristigen Isolation und Eingrenzung. Wir haben nicht viele Daten darüber, was mit jemandem passiert, der ein Jahr lang isoliert ist.»

Die Versuchspersonen werden regelmässig Blutproben abgeben und psychologische Tests durchführen müssen. In den Jahren 2010 und 2011 simulierte die russische Weltraumagentur Roskosmos in Zusammenarbeit mit der ESA bereits eine 500-tägige Marsmission mit sechs Wissenschaftlern. Dabei wurden als Resultat der Isolation wechselnde Phasen von Motivation, Kooperation, Depressionen und Schlafstörungen festgestellt.

Virtuelle Marswalks

Auf der nachgebildeten Marslandschaft, die sich ebenfalls innerhalb des Johnson Space Center befindet, wird die Crew mithilfe von Virtual-Reality-Technologie Expeditionen und Experimente durchführen. So etwa das Sammeln von Gesteinsproben, das Warten der Anlagen, aber auch die Auskundschaftung von möglichen Orten für die Konstruktion weiterer Habitate.

Die vier Freiwilligen für die Chapea-1-Mission wurden laut der Nasa noch nicht ausgewählt. Die Kandidatinnen müssen aber den Standardkriterien, die für Astronauten gelten, genügen – vor allem was ihre wissenschaftlichen, technischen und mathematischen Kenntnisse betrifft.

Die Nasa steht bei den Vorbereitungen für bemannte Marsmissionen noch am Anfang, hofft aber, bereits in den 2030er-Jahren Menschen auf den Roten Planeten schicken zu können.

