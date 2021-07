Influencerin wird superreich – Alle wollen Chiara Ferragni – auch Nestlé Mit 22 Jahren gründete sie einen Modeblog. Heute ist Chiara Ferragni eine der mächtigsten Frauen Italiens, verdient mit jedem Instagram-Post 60’000 Dollar und ermutigt Millionen weibliche Follower. Ulrike Sauer aus Rom

«Eine Frau ist frei, sich so zu zeigen, wie es ihr beliebt.»: Chiara Ferragni an einem Anlass von Nespresso am 17. Juni in Madrid. Foto: Raul Terrel (Europa Press via Getty Images)

Los ging es mit einem Foto. Grelles Pink im Hintergrund, davor eine Schale, in der eine nackte Barbie in einem Bett aus grünem Blattsalat liegt. Der Name des Modeblogs ist aus Dressing gemalt: «The Blonde Salad». Er geht am 12. Oktober 2009 online. Monate später sitzt die 22-jährige Jurastudentin Chiara Ferragni bereits am Laufsteg in der ersten Reihe. Mailands Modeszene ist fassungslos. «Das war die Entweihung des Tempels», sagt Simone Marchetti, Chefredakteur von «Vanity Fair». Italiens Blog-Pionierin fühlt sich «wie ein Fisch auf dem Trockenen», wie sie später erzählt. Hinter ihrem Rücken hört sie die Modefuzzis raunen: «Die ist in weniger als sechs Monaten wieder verschwunden.»