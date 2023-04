Was wir lesen – Alle unter Kontrolle Unser Autor liest Margaret Atwoods «Der Report der Magd». Warum tut er sich das gerade jetzt an? Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Foto: DM

Es mag masochistisch wirken, in diesen Tagen «Der Report der Magd» von Margaret Atwood zu lesen. Ich fragte mich jedenfalls: Wieso tue ich mir das an? Die Dystopie von 1985 ist harte Kost. Und seit in den USA das Grundrecht auf Abtreibung gefallen ist, erscheint der Roman geradezu wie eine düstere Prophezeiung.