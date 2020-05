Lustige Maskenspiele – Alle unsere Corona-Krieger Kann ein Mensch, als Faultier verkleidet, zum Symbol unserer Kampfbereitschaft in schwierigen Zeiten werden? Oder müssen wir uns doch an Irina Shayk halten? Alexander Sury

Ein fauler Triumph? Unter dieser Tarnung verbirgt sich niemand anders als Tom Beck alias «Fauli» in der TV-Show «The Masked Singer» Foto: Pro7

Kann ein Mensch, verkleidet als Faultier, zu einem Sinnbild unseres Kampfes gegen das Virus werden? Zweifel sind angebracht. Mehr davon später. Wir sind vorerst in New York. Als das Topmodel Irina Shayk kürzlich durch die Strassen von Manhattan flanierte, sah sie aus wie ein Corona-Warrior. Sie trug eine Jogginghose im Camouflage-Look von Moschino, ihre Füsse steckten in Combat Boots von Bottega Veneta. Eine Moncler-Daunenjacke zog sie gar nicht erst über die Schultern. Doch die Krönung ihres Looks markierte ein schlammgrünes Seidentuch, das sie im Banditen-Style als Mundschutz umgebunden hatte.

Wir applaudieren; das ist ein starker Mix aus solidarischem Covid-19-Schutz und trendigem Styling.