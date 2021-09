Subventionsaffäre bei der BLS – Alle stimmen in die Kritik ein Der Kanton soll die BLS besser kontrollieren und beaufsichtigen. Das verlangt der Grosse Rat vom zuständigen Regierungsrat Christoph Neuhaus. Simon Wälti

Der Grosse Rat will der BLS Schranken setzen: Die Subventionsaffäre soll sich auf keinen Fall wiederholen. Foto: Franziska Rothenbühler

Noch einmal waren die zu viel bezogenen Millionen der BLS am Mittwoch ein Thema im Grossen Rat. Die Affäre hat eine Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ausgelöst, die zum Schluss kam, dass sich der Regierungsrat zu passiv verhalten habe. Er habe die Bahn zu wenig beaufsichtigt und es gegenüber den Kontrollorganen sowie der Öffentlichkeit an Transparenz mangeln lassen. So liess die Regierung namens des Kantons als Mehrheitsaktionär an den Generalversammlungen 2019 und 2020 Decharge erteilen. Zudem weigerten sich BLS und auch die Bau- und Verkehrsdirektion zeitweise, die von den Aufsichtsorganen verlangten Dokumente herauszugeben.