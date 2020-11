Wahlen Stadt Bern – Alle Resultate und Grafiken im Überblick Wer sitzt neu in der Stadtregierung? Wie sieht das neue Parlament aus? So haben die Bernerinnen und Berner gewählt.

Stadtpräsidium

Da der amtierende Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) nur von einem chancenlosen Politexoten herausgefordert wird, dürfte er mit grossem Mehr gewählt werden. Um als Stadtpräsident im Amt zu bleiben, muss er aber auch den Sprung in den fünfköpfigen Gemeinderat schaffen.

Gemeinderat (Regierung)

Die fünfköpfige Stadtregierung wird in Bern in einer Proporzwahl (Verhältniswahl) bestimmt. Anders als bei Proporzwahlen üblich sind keine Listenverbindungen erlaubt. Um ihre Stimmen nicht zu verzetteln, treten die Parteien in Allianzen an: Rot-Grün-Mitte (RGM), Mitte-Liste (Mitte), Bürgerliches Bündnis (BüBü) und die chancenlose Gruppierung Ensemble c’est tout (ZÄMÄ). Als sicher gilt, dass die Rot-Grün-Mitte-Koalition ihre Mehrheit behaupten wird. Aber kann sie alle vier Sitze verteidigen, oder muss sie einen ans bürgerliche Bündnis abtreten?

Stadtrat (Parlament)

533 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die 80 Sitze im Berner Stadtparlament. Auf 19 Listen treten 243 Frauen und 290 Männer an. Die rot-grüne Mehrheit ist im Stadtrat nicht gefährdet.

