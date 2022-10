Asylsituation im Kanton Bern – «Alle Ressourcen könnten knapp werden» Die hohe Anzahl Flüchtender beschäftigt den Kanton Bern: Die Verantwortlichen suchen «händeringend» nach Unterkünften und Personal. Carlo Senn

Die neue Asylunterkunft auf dem Waffenplatz Sand in Urtenen-Schönbühl soll den Engpass etwas verringern. Foto: Raphael Moser

Normalerweise betreibt der Bund im Kanton Bern zwei Bundesasylzentren: eines in Kappelen und das andere in Bern im ehemaligen Zieglerspital. Derzeit ist allerdings nichts normal: Die Anzahl der Asylgesuche steigt seit Monaten stark an, es kommen wieder so viele Menschen in die Schweiz wie seit der Flüchtlingskrise 2015 nicht mehr.