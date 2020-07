Reformierte der Stadt Bern – Alle Kirchgemeinden fusionieren – nun wird es konkret Aus zwölf mach eins: Das Projekt, eine einzige reformierte Stadtberner Kirchgemeinde zu schaffen, gelangt in die entscheidende Phase. Das Fusionsreglement liegt auf dem Tisch. Dölf Barben

Das Münster ist die Stadtberner Kirche mit der weitaus grössten Ausstrahlung. Welche Rolle soll es künftig spielen? Foto: Walter Pfäffli

Seit zehn Jahren streben die Reformierten Berns eine Fusion an. Aus zwölf Kirchgemeinden soll eine einzige werden. Nun sei ein Meilenstein erreicht worden, sagte Hans von Rütte, der Präsident des Steuerungsgremiums, am Dienstag vor den Medien. Der Fusionsvertrag sowie drei Reglemente gehen bis Mitte November in die Vernehmlassung. Dem Projekt müssen am Ende mindestens neun Kirchgemeinden zustimmen, sonst scheitert es. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie sind die Reformierten organisiert?

Elf evangelisch-reformierte Kirchgemeinden decken das Gebiet der Stadt Bern und der Gemeinde Bremgarten ab. Dazu kommt die Paroisse Française, eine französischsprachige Gemeinde, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Die zwölf Gemeinden sind zusammengefasst in der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern. Diese zieht die Steuern ein und stellt die Ressourcen zur Verfügung. So werden die Liegenschaften von der Gesamtkirchgemeinde verwaltet. Hans von Rütte sagte, die einzelnen Kirchgemeinden seien zwar autonom, aber eigentlich mausarm.

Warum eine Fusion?

Der Zusammenschluss soll kein Sparprojekt sein. Das Ziel ist, den Verwaltungsaufwand in den Gemeinden zu senken. Wenn nicht mehr jede Gemeinde ein Vollprogramm anbieten muss, kann Geld freigespielt werden für das kirchliche Leben vor Ort. Es wird zudem einfacher, gesamtstädtische Angebote zu lancieren. All diese Pläne beruhen auf der Tatsache, dass die Zahl der Reformierten massiv zurückgegangen ist. Die kirchliche Infrastruktur der Reformierten ist in Bern ausgelegt für 100’000 bis 150’000 Mitglieder. Inzwischen ist deren Zahl auf unter 50’000 geschrumpft. Entsprechend nehmen die Steuereinnahmen ab.

Die Fusion würde gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen: Die Kirchen in der Stadt Bern sind traditionelle Quartierkirchen. Heute verstehen sich aber viele Leute nicht mehr primär als Bewohner eines Quartiers; um spezielle Angebote zu nutzen, bewegen sie sich durch die ganze Stadt. Die Bindung zu traditionellen Einrichtungen hat sich gelockert.

Die Idee einer Fusion ist 2010 mit dem Strukturdialog lanciert worden. 2017 wurden Fusionsverhandlungen aufgenommen.

Was passiert mit dem Münster?

Das Münster ist schon heute die Berner Kirche mit der weitaus grössten Ausstrahlung. Doch die grösste Kirche gehört zu einer der kleinsten Gemeinden. Dass das Münster deshalb mit überproportional vielen Mitteln ausgestattet werden muss – zum Beispiel bei der Besetzung von Pfarrstellen –, sorgt für Spannungen. Die Verfechter einer Fusion hoffen, dass die Stadtberner Reformierten sich mit der neuen Stadt-Kirchgemeinde identifizieren – alle würden das Münster als ihre Kirche betrachten.

Was passiert mit überzähligen Gebäuden?

Seit mindestens sechs Jahren ist klar, dass die Berner Reformierten zu viele kirchliche Gebäude haben. Die Situation wird verglichen mit einer Person, die zu grosse Kleider trägt. Damit nicht in Beton, sondern in Menschen investiert wird, sollen überzählige Liegenschaften abgestossen werden. Das Problem: Für einzelne Kirchgemeinden ist es schwierig, auf Gebäude zu verzichten. Es schauen alle für sich. Bei einer Fusion und der Bildung von Kirchenkreisen könnte das Problem grossräumiger angegangen werden.

Wie viele Kirchenkreise wird es am Ende geben?

Vor zwei Jahren gab es eine ziemlich konkrete Idee mit fünf Kirchenkreisen. 1) Bümpliz und Bethlehem, 2) Frieden-Nord, Paulus und Matthäus, 3) Johannes und Markus, 4) Nydegg, Petrus und Münster, 5) Heiliggeist und Frieden-Süd. Kirchenkreise wären autonom, was das kirchliche Leben betrifft. Ein Kirchenkreisrat könnte Pfarrpersonen vorschlagen; aus formellen Gründen müssten sie aber von der Kirchgemeinde gewählt werden. Mittlerweile gibt es keine konkreten Vorschläge mehr für eine bestimmte Anzahl Kreise. Diese Diskussion war schwieriger als erwartet; sie soll nach einer allfälligen Fusion geführt werden.

Wie geht es nun weiter?

Nebst den kirchlichen Gremien, kirchlichen Mitarbeitenden und Personalverbänden kann auch das Kirchenvolk mitmachen. Die Vernehmlassung, die bis am 13. November dauert, kann online durchgeführt werden. Danach soll die Abstimmungsvorlage «zügig» vorbereitet werden. Wann die Abstimmungen erfolgen, ist noch nicht klar. Speziell ist: Die Stadtberner Reformierten werden zwei Stimmen abgeben können – zum einen als Mitglieder der Gesamtkirchgemeinde an einer Urnenabstimmung und zum anderen als Mitglieder einer der zwölf Kirchgemeinden an einer Versammlung.

Was passiert mit Gemeinden, welche die Fusion ablehnen?

Damit das Projekt erfolgreich ist, müssen mindestens neun der zwölf Kirchgemeinden zustimmen. Aber auch die Urnenabstimmung der Gesamtkirchgemeinde muss positiv ausfallen. Sollte es Gemeinden geben, die nicht mitmachen wollen, kommt es zu einer Vermögensausscheidung. Sie erhalten die Gebäude zurück, die sie heute nutzen und die von der Gesamtkirchgemeinde verwaltet werden. Sie werden auch selber die Kirchensteuern einziehen. Theoretisch ist es möglich, dass es in Bern schliesslich eine grosse, fusionierte Kirchgemeinde gibt und daneben ein paar kleinere.