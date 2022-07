Allzeit-Rekord geknackt – Jetzt ist die Aare so warm wie noch nie Die anhaltende Hitze und der tiefe Pegelstand verschaffen der Aare Wassertemperaturen, die es so noch nie gegeben hat. Alexandra Elia

Das Hoch lockt Schwimmerinnen und Gummibootliebhaber in Scharen in die Aare. Foto: Nicole Philipp

«Spaghettiwasser» ist seit Tagen der Kommentar, der in der Aareguru-App zur Wassertemperatur des Flusses zu lesen ist. Es erstaunt also nicht, folgt jetzt das erwartete Extrem: Die Aaretemperatur knackte heute kurz nach 14.30 Uhr mit 23,84 Grad Celsius den bisherigen Allzeitrekord und erreicht den höchsten je registrierten Wert seit Messbeginn an der Station Schönau im Jahr 1970. Sie übertrifft somit den bisherigen Rekord vom 6. August 2018, als 23,83 Grad Celsius gemessen wurden.