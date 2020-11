Sinkt die Kurve? – Alle Augen auf Bern und Wallis Der Kanton Bern gehörte zu den ersten, die die Massnahmen gegen das Virus verschärften. In den kommenden Tagen dürfte sich zeigen, ob sich dies gelohnt hat. Calum MacKenzie

Die Warteschlange vor dem Covid-Testzentrum des Berner Inselspitals. Foto: Susanne Keller

Seit Sonntag gehen die täglichen Neuansteckungen im Kanton Bern leicht zurück: An den letzten beiden Oktobertagen wurden je beinahe 800 neue Covid-Fälle vermeldet, am Sonntag, den 1. November, waren es noch 679 Neuinfektionen; am Montag 581 und am Dienstag 555. Und mittlerweile sind elf Tage vergangen, seitdem der Regierungsrat die Schliessung öffentlicher Einrichtungen und eine ausgeweitete Maskenpflicht verordnete.

Beginnen diese Massnahmen also zu greifen? Die Daten sind mit Vorsicht zu geniessen. Denn der 7-Tage-Durchschnitt der Neuansteckungen, den Experten als aussagekräftiger betrachten, ist bis Dienstag trotzdem kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig sind die täglichen Zunahmen der Durchschnittswerte etwas tiefer als noch letzte Woche: Die Kurve flacht in Bern wie in der ganzen Schweiz graduell ab.