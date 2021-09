Interview zum Müssiggang – «Alle arbeiten ja dauernd irgendwas» Eigentlich müssten wir heute weniger arbeiten als früher, sagt Sophie Warning vom deutschen «Verein zur Förderung des Müssiggangs». Warum also tun wir das nicht? Elisa Britzelmeier

Müssiggang bedeutet mehr, als bloss faul in einer Hängematte zu liegen. Man kann auch seine Arbeit müssig verrichten. Foto: Imago Images

Keine Termine und leicht einen sitzen, so hat Harald Juhnke mal das Glück definiert. Gut, der Entertainer war alkoholkrank, aber zumindest den ersten Teil, den schätzen auch Urlauber und Rentnerinnen besonders. Sich die Zeit frei einteilen zu können. Sophie Warning, 63, findet: Von dieser Haltung bräuchten wir mehr, auch im Alltag. Seit 30 Jahren ist sie aktiv beim deutschen «Verein zur Förderung des Müssiggangs».

Frau Warning, wir mussten dieses Telefonat mehrfach verschieben, weil immer etwas dazwischenkam. Passt nicht gerade zum Müssiggang, oder? Einen Termin zu verschieben, kann einfach heissen, dass man mit dem Flow der Zeit geht. Das wäre eben doch im Sinne des Müssiggangs.

Was bedeutet der Begriff für Sie? Jedenfalls nicht: faulenzen. Das ist zwar schön, aber müssiggehen kann man auch tätig. Ich kann meine Arbeit müssig verrichten oder müssig Sport machen. Für mich heisst Müssiggang: Ich mache etwas mit Freude und Neugier. Mit Genuss. Dass man nicht einem Tagesablauf hinterherhechelt, sondern schaut, was kommt, und es auch wieder lässt, wenn es einem nicht gefällt.

Dann sollte ich also nicht an jemanden denken, der in der Hängematte liegt? Man kann auch müssig am Strand herumliegen und sich im Wind schaukeln lassen. Eins unserer Vereinsmitglieder sagt immer, er ist Flaneur. Es geht darum, sich dem Leben und sich selbst zuzuwenden. Das ist eine Qualität, die für viele heute schwer zu erreichen ist, wie man jetzt auch wieder in der Pandemie sieht.

Wie meinen Sie das? Während des Lockdowns hätten viele Menschen sicher eine müssigere Haltung gebraucht. Müssiggang heisst auch, dass ich nicht versuche, vor mir selbst zu fliehen. Unsere Sprache hätte so einen schönen Ausdruck für das Ideal: zu sich kommen.

Flaneur, Müssiggang – das sind ziemlich altertümliche Wörter. Klar. Unser Verein knüpft ganz bewusst an alte Tugenden an. Im Mittelalter gab es mehr als 100 Feiertage im Jahr, an denen nicht nur der Adel und die Privilegierten teilhatten, sondern auch Knechte und Mägde. Auf keinen Fall waren das bessere Zeiten. Aber damals gehörte die Arbeit zum Leben, und das Leben umfasste zugleich mehr. Das haben wir in unserer Kultur verloren. Heute gilt Arbeit als massgeblich, alles wird über Arbeit definiert. Ich meine damit übrigens Erwerbsarbeit. Alle arbeiten ja dauernd irgendwas, und sei es, die Wohnung sauber zu halten, aber das wird gesellschaftlich nicht als Arbeit anerkannt.

Sophie Warning, 63, hat in ihrer Arbeit mit dem Sterben zu tun – Zeit nimmt sie deshalb als noch wertvoller wahr. Foto: zvg

Was macht Ihr Verein zur Förderung des Müssiggangs? Mein Kollege Felix Quadflieg und ich haben den Verein Anfang der Neunzigerjahre in Bremen gegründet. Nach und nach kamen andere Interessierte dazu. Damals gab es in Frankreich eine Bewegung von Arbeitslosen. Sie wollten sich nicht weiter runterputzen lassen, sondern als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft gesehen werden. Und dass es nicht mehr so negativ bewertet wird, wenn jemand nicht arbeitet. Das fanden wir interessant. In Deutschland gab es dann kleine Erhebungen von Arbeitslosen. Da war aber der Tenor: Wir können ja nichts dafür, wir würden gerne, aber es ist keine Arbeit da. Ganz schrecklich. Der Ausgangspunkt war wieder einmal die Arbeitsmoral. Leider. Wir haben dann angefangen, Gedichte zu sammeln.

Gedichte. Wieso denn das? Poesie ist eine der müssigsten Künste, die es gibt. Jedenfalls fingen wir an, Gedichte zur Arbeitsmoral vorzulesen, auf der Strasse, vor dem Arbeitsamt.

Davon gibt es auch einige auf der Vereinswebseite. Erich Kästner zum Beispiel: «Arbeit lässt sich schlecht vermeiden, doch wer schuftet, ist ein Schuft!» Genau. In Bremen hat sich das dann herumgesprochen. Wir bekamen Einladungen von verschiedenen Initiativen. Bis heute machen wir hauptsächlich Lesungen, auch in Schulen. Wir haben auch mal Ausstellungen und Ausflüge organisiert. Aber letzten Endes war das dann doch zu viel Arbeit.

Auf Ihrer Homepage ist die Rede von Happenings. Das klingt schon fast anstrengend. Nein, das ist total spassig! Mein Lieblingshappening haben wir bei der Einführung von Hartz IV gemacht. Da haben wir diesen Fragebogen, den Menschen zum Hartz-IV-Bezug auszufüllen haben, mit verteilten Rollen und Methoden aus dem Improtheater vorgelesen, mal erotisch, mal wie ein Nachrichtensprecher, mit verschiedenen Dialekten.

Heute sind Sie ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Wie viele Mitglieder haben Sie denn? Wir rechnen nicht in Mitgliedern. Ausser der notwendigen Buchhaltung haben wir auch keine Verwaltung. Wer immer sich zugehörig fühlt, ist ein Otium-Mitglied. Listenführen ist ja auch Arbeit, die nicht sein muss.

Den Begriff Otium kann man auch als «Rückzug ins Private» übersetzen. Klingt, als wollten Sie vor allem Ihre Ruhe. Nein. Wir meinen beides. Manchmal muss man sich ins Private zurückziehen, um Kräfte zu schöpfen. Und zugleich gibt es die politische Schiene, die uns alle betrifft. Die Fixierung auf die Erwerbsarbeit hat natürlich auch mit kapitalistischen Strukturen zu tun. Dass alles verwertbar ist und messbar in Geld oder Gegenwert. Der Begriff «menschliche Ressourcen» etwa, der seit den Achtzigern verwendet wird. Dieser Blick ist katastrophal. So wird auch die Erde betrachtet: als ausbeutbar.

Ihren Verein gibt es seit 30 Jahren. Man sollte meinen, es tut sich was seitdem. Island hat gerade erfolgreich die Vier-Tage-Woche getestet. Und manche haben Corona auch als Chance zum Durchatmen wahrgenommen. Zumindest tut sich mehr als in den Neunzigern oder Nullerjahren. Das Thema ist viel öffentlicher geworden, es gibt mehr Bücher dazu. Und immer wieder sieht man Bestrebungen an Schulen, Fächer wie Glück zu unterrichten. Ich habe das Gefühl, dass Menschen sich inzwischen eher eingestehen, dass sie gern mehr Zeit hätten. Es ist ja so: Durch die technischen Neuerungen müssten alle eigentlich wesentlich weniger arbeiten. Es ist gar nicht mehr nötig, dass alle ständig und überall bei der Arbeit sind.

Achtsamkeit ist ein Trendwort, und gefühlt machen alle Leute Yoga. Alles gut also? Trends können durchaus gut sein. Aber: Geht es wirklich darum, mich zu erden? Wahrzunehmen, wie es mir mit meinem Körper geht? Oder dient es eher dazu, dass ich besser in der Arbeitswelt klarkomme? Wenn man von einem Yogatermin zur nächsten Pilatesstunde hetzt, ist das womöglich nichts, was einen nährt. Viele Veränderungen gehen übrigens von Stellen aus, bei denen ich das nie vermutet hätte. Früher kamen die politischen Bewegungen eher von unten. Aus der Arbeiterklasse kamen die Arbeiterrechte hervor. Heute ist es so, dass Unternehmensleitungen versuchen, Erleichterungen für ihre Arbeitnehmer einzubauen, die diese manchmal nicht sofort annehmen wollen. So was wie keine Mails mehr nach Feierabend.

Aber das machen die Arbeitgeber doch auch nur, damit die Arbeitnehmer besser funktionieren. Natürlich. Aber wenn es zusammengeht, dass ein Unternehmer seinen Profit macht und die Menschen mehr Freiheiten haben, dann ist das ja nicht verwerflich.

Wie haben sich die Reaktionen auf Ihren Verein verändert? Heute sind sie überwiegend positiv. Früher, gerade bei Lesungen auf der Strasse, war das anders. Was man häufiger hört: Das Arbeitslosengeld sei zu hoch, die Leute seien Faulenzer. Das ist ein blödsinniges Argument und betrifft höchstens eine Minderheit. Menschen schämen sich, wenn sie arbeitslos sind. Wie bei der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen: Da ist bei Gegnern die Angst riesig, dass keiner mehr arbeiten geht. Aber wenn Menschen einen Job haben, in dem sie aufgehen, gehen sie gern zur Arbeit.

Arbeit kann ja auch sinnstiftend sein. Und viele Leute würden viel lieber arbeiten gehen, wenn die Bedingungen besser wären. Das gesunde Volksempfinden scheint mir immer noch die moralische Keule zu sein: Wer keiner Erwerbsarbeit nachgeht, ist faul. Die Frage ist vielmehr, ob Arbeit der Lebensinhalt sein und immer so einen Stress produzieren muss. Ich arbeite zum Beispiel mit Freude, aber es ist nicht alles.

Was arbeiten Sie denn? Ich berate betroffene Familien im Bereich Kinderhospiz und arbeite als Referentin, mache also Fortbildungen mit Menschen, die mit Sterbenden und trauernden Menschen in Berührung kommen.

Was haben die Themen Tod und Müssiggang miteinander zu tun? Für mich führt meine Arbeit jedenfalls dazu, dass ich den Moment noch mehr geniessen möchte. Es heisst ja, wenn man sich an seine Sterblichkeit erinnert, lebt man intensiver. Das stimmt. Speziell bei Sterbebegleitern ist das oberste Gebot: Es gibt nichts zu tun. Ausser da zu sein für jemanden. Wichtiger, als Kissen zu schütteln und Wasser zu reichen, ist es, die Zeit und Achtsamkeit zu geben. Die Begleitung von Sterbenden besteht eigentlich im Nichtstun.

Und wie viel arbeiten Sie? 24 Stunden in der Woche.

Freiwillig? Ja. Dieses Reduzieren hat natürlich auch zur Folge, dass man weniger verdient.

Zumal die Bezahlung wie in den meisten sozialen Berufen nicht überragend sein dürfte. Das kommt dazu. Aber es ist eine bewusste Entscheidung und kein Grund zum Jammern. Ich habe nicht den Luxus anderer Leute. Mein Auto ist zum Beispiel kurz vor dem Schlappmachen, ich kann nicht einfach ein neues kaufen. Freunde mit mehr Geld fliegen dreimal im Jahr im Urlaub. Ich brauche das nicht, weil ich nichts habe, das mich so stresst, dass ich Urlaub machen muss. Ich reise gerne, wenn ich es mir leisten kann. Aber dann nehme ich mir auch zwei Monate Zeit und besuche Land und Leute. Statt zwei Wochen am Hotelstrand zu verbringen, um mich zu erholen.

Haben Sie selbst ein Smartphone? Das gilt ja als der grosse Zeitdieb. Ja, natürlich. Ich habe es mir für Reisen angeschafft. Es ist eine tolle Erfindung, die das Leben erleichtert. Klar kann es passieren, sich darin zu verlieren, das ist schade. Aber wir müssen lernen, es richtig zu nutzen.

Man könnte sagen: Ist ja schön, dass Sie auf Ihre Musse schauen können, aber es ist auch egoistisch. Glücklicherweise höre ich das gar nicht.

Was würden Sie entgegnen? Dass es der pure Neid ist. Wenn wir alle weniger arbeiten würden, könnten mehr Leute teilhaben, mehr verdienen, zufriedener leben. Auf Dauer ist sowieso nicht genug Arbeit für alle da. Ich sehe die Chance auf mehr Müssiggang für alle. Und mehr Lebensfreude. Das haben wir dringend nötig.

