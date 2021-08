Ausseridisches Leben – Alien-Sichtungen in Tokio Während der Olympischen Spiele erlebte Japan eine Invasion von Dokumentarfilmern. Sie haben Dinge entdeckt, die niemand für möglich gehalten hätte. Selbst die Japaner nicht. Ane Hebeisen

Ein bisschen japanische Wunderlichkeit gibt es zuweilen auch in der Schweiz zu bestaunen: Cosplay-Anlass in Lausanne. Foto: Philippe Maeder

Neulich wurde ich Zeuge einer olympischen Übung im Bodenturnen. Ein Chinese wirbelte dermassen fulminant durch die Luft, drehte Saltos und Schrauben, dass ich mir die Frage stellte, was wohl extraterrestrische Wesen denken würden, wenn sie während ihrer Beobachtung des Menschentums dieser Vorstellung ansichtig geworden wären. «Och», würden sie wohl denken. «Das ist aber ein besonders aufgewecktes Exemplar der Homo-Gattung. Schaut her, wie es lustig herumspringt und sich überschlägt!» Und dann würden sich die Ausserirdischen gegenseitig in die Seite puffen und resümieren: «Sauglatt, diese Menschchen. Die scheinen ja doch beachtlich Spass an ihrem Dasein zu haben, trotz Sturzflut, Seuche und SVP.»